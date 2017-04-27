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Yalçın Dorse teslimatlara devam ediyor.

Yalçın Dorse teslimatlara devam ediyor.

Tarih 27 Nisan 2017, 02:19

Lowbed üretiminde uzmanlaşan ve uzmanlığını yeni ürün ve yeni müşterilerle artıran Yalçın Dorse teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor.


Sulama ve sondaj projeleri iş makinaları ve ekip taşımacılığında uzmanlaşan Antalya firması Yükselenler filosuna Yalçın Dorse'nin ürettiği lowbed katıldı. 4 akslı lowbed'in arka iki aksı dümenlenme özelliğine sahip.
Lowbed'in yol alt yapısının yetersiz olduğu arazi koşullarında yüksek performans ve taşıma kapasitesi sağlayacak özellikleri bulunuyur.

Yurt içi teslimatları sürdüren Yalçın Dorse'nin yurt dışı pazarlara yaptığı teslimatlar devam ediyor bu teslimatlara son olarak

Özbekistan'a yapılan 8 akslı, çift uzar, hidrolik süspansiyona sahip 7 dingil dümenlenir ilk 3 dingili kalkar ve ilk dingili sabit özelliğe sahip çok fonksiyonel yarı römork katıldı.
Bu yarı römork gelişmiş teknik özellikleri ile dikkat çekiyor.






 

 

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