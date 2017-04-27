Yalçın Dorse teslimatlara devam ediyor.

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27 Nisan 2017, 02:19

Lowbed üretiminde uzmanlaşan ve uzmanlığını yeni ürün ve yeni müşterilerle artıran Yalçın Dorse teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor.

Lowbed'in yol alt yapısının yetersiz olduğu arazi koşullarında yüksek performans ve taşıma kapasitesi sağlayacak özellikleri bulunuyur.Yurt içi teslimatları sürdüren Yalçın Dorse'nin yurt dışı pazarlara yaptığı teslimatlar devam ediyor bu teslimatlara son olarakçift uzar, hidrolik süspansiyona sahip 7 dingil dümenlenir ilk 3 dingili kalkar ve ilk dingili sabit özelliğe sahip çok fonksiyonel yarı römork katıldı.Bu yarı römork gelişmiş teknik özellikleri ile dikkat çekiyor.