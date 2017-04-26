Yeni Tourliner Tuncay Bekiroğlu'ndan tam not aldı

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26 Nisan 2017, 09:13

NEOPLAN Yeni Tourliner'ın Türkiye'deki ilk uzun yol test sürüşünü MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu yaptı. Yeni Tourliner, Bekiroğlu'ndan tam not aldı.

Antalya’da yapılan Lansman ile ilk kez Türkiye otobüs sektörü ile buluşan ve hayranlık uyandıran NEOPLAN Yeni Tourliner, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu tarafından test edildi. 24-25 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen Türkiye Lansmanı’nda etkileyici şovda aracın tanıtımını da üstlenen Bekiroğlu, NEOPLAN Yeni Tourliner’ın Türkiye yollarındaki ilk gerçek test sürüşünü de bizzat gerçekleştirdi. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu’nun da eşlik ettiği Genel Müdür Tuncay Bekiroğlu test sürüşünü, TOPÇAM’a yapılan teslimat sırasında gerçekleştirdi.

Lansmanda sergilenen özel tasarım ve gold/sarı, yeşil, lacivert renklere sahip ilk üretim Yeni Tourliner’lar, 4 Nisan 2017 Salı sabahı TOPÇAM’a teslim edilmek üzere yola çıktı. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu ise 2+1 oturma düzenine sahip otobüslerden yeşil renkli Yeni Tourliner’ın kaptan koltuğuna geçerek, konvoya öncülük etti. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu’nun da eşlik ettiği Tuncay Bekiroğlu; Ankara Akyurt’taki MAN Üretim Tesisleri ile Tokat Otogar’ı arasındaki 420 kilometrelik yolda, ilk üretim Yeni Tourliner’ın Türkiye’deki ilk uzun yol test sürüşünü gerçekleştirdi. Tuncay Bekiroğlu, öğleden sonra saat 15:45’de 3 otobüslük konvoyun Tokat Otogarı’na ulaşmasıyla son bulan test sürüşünde, Yeni Tourliner’ın tek tek tüm özelliklerini bizzat denedi.



Tuncay Bekiroğlu’nu sürücü koltuğunda görmek bizleri duygulandırdı, onurlandırdı

Genel Müdür Bekiroğlu öncülüğündeki Yeni Tourliner konvoyu, Tokat Otogarı’nda TOPÇAM firması ortakları Erkut Dizman ve Olgun Dizman tarafından karşılandı. Tuncay Bekiroğlu’nu sürücü koltuğunda gördüğünde duygulandığını belirten Olgun Dizman, “Ben de Tuncay Bey gibi işime aşığım. MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. firmasının Genel Müdürü olarak bizlere olan sevgisi ve verdiği değeri gözler önüne serercesine Türkiye karayollarına ilk kez çıkan NEOPLAN Yeni Tourliner’ı bize teslim etmek üzere bizzat kullanarak, tüm yol boyunca özelliklerini test etmesi; bugünü, hayatımda asla unutmayacağım bir güne çevirdi” dedi.

Her zaman gelişen teknolojileri ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Erkut Dizman ise “Yeni Tourliner’lar, sadece bugünün değil geleceğin de tüm taleplerine cevap veren bir otobüs. NEOPLAN Yeni Tourliner otobüslerini, Türkiye’de ilk kez yollara çıkartarak Tokat halkının ve yolcularımızın hizmetine sunmak bizim için ayrı bir gurur ve onur oldu. Ayrıca otobüsleri Tuncay Bey’in bizzat kullanarak getirmesi ise gerçekten de bizler için çok özel bir mutluluk ve onur kaynağı. Tuncay Bey’in bu jesti aynı zamanda; MAN ve TOPÇAM aileleri arasındaki ebedi dostluğunun ve güvenin bir göstergesi, teminatıdır” açıklamasında bulundu.



Tokat’a bir müşteri teslimatına değil, yaşam boyu dostlarımızı ziyarete geldik

TOPÇAM Turizm ile olan köklü ve güçlü işbirliklerine değinen Tuncay Bekiroğlu da “Tokat’a bir müşteri teslimatına değil, kardeşlerimizi, dostlarımızı ziyarete geldik. Ankara’da üretilen ilk 3 Yeni Tourliner’ı Tokat’ta sizlere, TOPÇAM Ailesine teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

MAN Ailesi için asıl olanın; yaşam boyu iş ortaklarında memnuniyet yaratmak, onlara fayda sağlamak olduğunu belirten Can Cansu da “MAN ve NEOPLAN olarak estetik ve yüksek nitelikli araçlarımızla olduğu kadar, Ar-Ge’mizle, sunduğumuz Satış Sonrası Hizmetler ve diğer tüm faaliyetlerimizde geleneksel olarak hep bu konuya odaklanıyoruz. TOPÇAM ile MAN arasındaki bu güzel işbirliğinin daha uzun yıllar devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

Test sürüşü sırasında NEOPLAN Yeni Tourliner’ın tüm özelliklerini tek tek deneyen, limitlerini zorlayan Tuncay Bekiroğlu, “Aslında henüz planlama aşamasından itibaren Yeni Tourliner’ın tüm özelliklerini detaylarıyla biliyoruz. Ancak buna rağmen Yeni Tourliner’ı bizzat kullanmak, sunduğu benzersiz avantajları sürüş sırasında bizzat yaşamak beni bile heyecanlandırdı, hayran bıraktı. Aracı yol boyunca limitlerinde test etmeme rağmen, 20.8/100 km’lik tüketim değeri çok çarpıcı” dedi.



Kısa sürede pazarda da zirveye çıkacak

İleri teknolojisi ve üstün nitelikleri ile NEOPLAN Yeni Tourliner’da geleceğin otobüsünü bugünden sunduklarını belirten Can Cansu ise test sürüşü tecrübesi sonrasında “Yeni Tourliner, gerçekten de her açıdan geliştirilmiş, tüm ihtiyaçları karşılayan bir araç. Hem yolcusunu, hem sürücüsünü hem de işletmecisini beklentilerinin de üzerinde mutlu edecek bir otobüs. Bu işin teorisi, katalogda yazılanlar ayrı, otobüsler esas değerlerini yollarda kazanır. Binen yolcuların, kullanan kaptanların, araç ve işletme sahiplerinin verdiği notlar ile o otobüsün pazardaki gerçek konumu ortaya çıkar. Yeni Tourliner’ın kataloğu çok güçlü; ama hem yolcu koltuğu, hem şoför koltuğu tecrübemizle ve yakıt tasarrufunu hesaplamak için kullandığımız basit matematik işlemi ile gürdük ki; tüm beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Üstün nitelikleri ile sınıfında şimdiden elde ettiği liderliğini, kısa sürede yakalayacağı satış başarısı ile otobüs pazarına da taşıyacağına inanıyorum” dedi.



