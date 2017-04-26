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Assan Hanil'de İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne yeni isim
26 Nisan 2017, 08:55
Assan Hanil Otomotiv'de Genel Müdürlüğe bağlı İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Bora Alptekin getirildi.
Kibar Holding bünyesindeki Assan Hanil Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Genel Müdürlüğe bağlı İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Bora Alptekin getirildi.
Çalışma hayatına 1996 yılında Bozkurt Mensucat’da Uzman olarak başlayan Bora Alptekin; 1998-2007 yılları arasında Arçelik’de Uzman, 2007-2008 yılları arasında Deloitte’de Müdür, 2008-2017 yılları arasında Şişecam’da sırasıyla Müdür ve Direktör görevlerinde bulundu.
Nisan 2017 itibariyle Assan Hanil İnsan Kaynakları Direktörü görevine getirilen Bora Alptekin, Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun.
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