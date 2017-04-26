Assan Hanil'de İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne yeni isim

Nisan 2017 itibariyle Assan Hanil İnsan Kaynakları Direktörü görevine getirilen Bora Alptekin, Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun.

Çalışma hayatına 1996 yılında Bozkurt Mensucat’da Uzman olarak başlayan Bora Alptekin; 1998-2007 yılları arasında Arçelik’de Uzman, 2007-2008 yılları arasında Deloitte’de Müdür, 2008-2017 yılları arasında Şişecam’da sırasıyla Müdür ve Direktör görevlerinde bulundu.