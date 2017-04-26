Galatasaray Voleybol Takımı da TEMSA dedi

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26 Nisan 2017, 08:29

Galatasaray Spor Kulübü Voleybol Şubesi de takım otobüsü olarak TEMSA'yı seçti.



Futbol ve basketbol şubelerinden sonra Galatasaray Voleybol Şubesi de takım otobüsü olarak Türkiye’nin lider otobüs üreticisi TEMSA’yı tercih etti. TEMSA ile Galatasaray Spor Kulübü arasında yapılan işbirliğiyle Galatasaray Voleybol Takımı yeni otobüsü Safir’e kavuştu. Takım otobüsünün teslimi için Galatasaray Spor Kulübü Taç Spor Tesisleri’nde düzenlenen törene, TEMSA Pazarlama ve Satış Direktörü Kadri Özgüneş, TEMSA Kurumsal İletişim Müdürü Ebru Ersan, Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil, Erkek Voleybol Takımı Antrenörü Nedim Özbey, Erkek Takım Oyuncusu ve Sportif Menajeri Can Ayvazoğlu, Kadın Voleybol Takım Oyuncusu ve Sportif Menajeri Nihan Güneyligil, Erkek Voleybol Takım Kaptanı Hüseyin Koç ile Kadın Voleybol Takım Kaptanı Nadia Centoni katıldı.

Teslim töreninde konuşan TEMSA Pazarlama ve Satış Direktörü Kadri Özgüneş; “Futbol takımımızla başlayan ve basketbol takımımızla devam eden şirketimizle Galatasaray Spor Kulübü arasındaki işbirliği zincirimize, Galatasaray Voleybol Takımını da ekliyoruz. Türkiye’nin lider otobüs üreticisi olarak, spora ve Türk takımlarına destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Takımlarımızın sahadaki başarı yolculuklarına otobüslerimizle eşlik ederek, sunduğumuz konforla karşılaşma öncesindeki heyecanlarına ortak oluyor, karşılaşma sonrasındaki transferlerde de yorgunluklarını dindirmeyi hedefliyoruz. Takımlarımızın özellikle müsabaka yolunda rahat ve güvenli ulaşımını sağlıyor olmak, otobüslerimizle onların sahadaki performansına katkı sunuyor olmak, bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı. TEMSA Safir aracımızla Galatasaray Voleybol Takımı’nı zaferlere taşıyacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Galatasaray Erkek Voleybol Takım Antrenörü Nedim Özbey ise; “En büyük eksiğimiz bu rahatlıkta, bu konforda bir araçtı. Çok konforlu bir araç, özel yapılmış bir araç olduğu için sporcunun çok rahat ettiği bir araç. TEMSA’ya çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Takımın kendisine ait salonu ve otobüsünün olmasının sporcuların ve çalışanların kulübe olan bağlılığını artırdığını vurgulayan Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ataman Güneyligil; “Yolculuklarımızı artık çok rahat yapıyoruz. Böyle bir otobüsü takımımıza kazandırdıkları için hem yönetimimize hem de TEMSA’ya teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Uzun boylu sporcuların özellikle deplasmana giderken özellikle sıkıntı yaşadığını ve yeni otobüsle birlikte bu sıkıntının ortadan kalktığını söyleyen Erkek Voleybol Takım Kaptanı Hüseyin Koç; “Bizim için çok büyük avantaj oldu. Uzun boydan kaynaklanan koltuk sıkıntısını gidermiş oldu. Bu kadar rahat bir şekilde deplasmana gitmek performansımız için de çok önemli” dedi. Sportif menajer ve oyuncu Can Ayvazoğlu ise “Daha önce böyle bir rahatlığa sahip değildik” sözleriyle TEMSA Safir hakkındaki görüşlerini aktardı.

Kadın Voleybol Takım Kaptanı Naida Centoni de teslim töreninde yaptığı konuşmada; “Her şeyden önce takımın kendi otobüsüyle müsabakalara gidiyor olması, büyük bir etki yaratıyor. Bunun yanında koltuk aralıklarının geniş olması çok rahat etmemizi sağlıyor. Her takımın sahip olmadığı bir ayrıcalığa sahip olduk. Bu da bizim performansımızı daha da yukarılara taşıyacak” diye konuştu.

