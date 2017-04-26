Next Mobility Summit'te geleceğin otomobilleri konuşuldu

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26 Nisan 2017, 08:21

Mercedes-Benz Türk, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), ITUARI Teknokent ve Brighter Together'in ortaklığında düzenlenen ''Next Mobility Summit'' zirvesine sponsor oldu

Üretime hazır elektrikli konsept aracı Concept EQ ile şimdiden geleceğin otomotiv teknolojisi için mimari oluşturan Mercedes-Benz, mobil sürüş dünyasındaki güçlü rolünü güçlendiriyor. Ana şirketi Daimler AG’nin küresel geliştirme ağı içerisinde, belirli kapsamlar için tüm dünyaya mühendislik hizmeti veren, teknoloji üreten ve ihraç eden “Yetkinlik Merkezi” (Center of Competence) konumunda bulunan Mercedes-Benz Türk de geleceğin otomotiv dünyasını belirleyecek yerel potansiyeli güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Mercedes-Benz Türk, bu kapsamda son olarak İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), ITUARI Teknokent ve Brighter Together’in ortaklığında düzenlenen “Next Mobility Summit” zirvesine sponsor oldu.

İstanbul SwissOtel’de 24 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen Next Mobility Summit, Ar-Ge, teknoloji ve sanayi profesyonellerini, otomotiv ve teknoloji şirketleri ile tedarikçilerinin üst düzey yönetici ve temsilcilerini, akademisyenleri, hareketlilik girişimcilerini ve bu alanda politikalara karar verici kamu mercilerinden yetkilileri bir araya getirdi. Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün de katıldığı zirveye İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ev sahipliği yaptı.

Zirvede düzenlenen oturum ve panellerde “Hareketlilik Endüstrisinin Gelecek Dinamikleri”, “Araçların Çevrimiçi Yolcuları”, “Elektrikli Araç Teknolojileri”, “Akıllı Şehirlerde Akıllı Hareketlilik” başlıkları altında geleceğin otomotiv ve hareketlilik endüstrisini şekillendiren ana trendler tartışıldı. Zirvede ayrıca “Otomotiv ve Hareketlilik Kümesi” adı verilen tematik bina lansmanı ile “Hayalindeki Otomobili Tasarla” yarışmasının da lasmanı yapıldı.

Mercedes-Benz geleceğin mobil dünyasında iddialı

Next Mobility Summit’e katılan Mercedes-Benz Otomobil Grubu Pazarlama ve Satış Türkiye Direktörü Şükrü Bekdikhan, “Mercedes-Benz Türk olarak bu yıl Türkiye’deki 50. yılımızı kutluyoruz. Kurulduğumuz 1967 yılından bu yana hedeflerimizden biri de ülkemizin yerel potansiyelini güçlendirmek oldu. Bu kapsamda bu yıl, kamu kurumlarından sektöre, akademisyenlerden genç girişimcilere kadar geniş bir katılımla elektrikli araç ve çevrimiçi sürüş teknolojilerinde trendlerin ele alındığı Next Mobility Summit’e sponsor olduk. Mercedes-Benz olarak geleceğin otomotiv dünyasındaki liderlik iddiamızı bağlanabilirlik, otonom sürüş, paylaşım hizmeti ve elektrikli sürüş özelliklerini kapsayan CASE (Connected, Autonomous, Shared-Services, Electric Drive) stratejimiz ile geçtiğimiz yıl açıkladık. Hâlihazırda bugün bu dört alanda lider bir rol oynuyoruz. Büyüme olgumuzun bir parçası olarak ise bu özelliklerin hepsini kapsayan bir strateji oluşturuyor ve geleceğin mobil dünyasında hâkim rol oynama iddiamızın altını çiziyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak da ülkemizde bu alanda çalışan profesyonelleri ve üniversite öğrencilerini desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Mercedes-Benz Türk, teknolojiyle bağı olan çalışmaları ödüllendiriyor

Mercedes-Benz Türk’ün 50. kuruluş yılında teknolojiyle bağı olan 50 startup’a destek verdiğini de hatırlatan Mercedes-Benz Otomobil Grubu Pazarlama ve Satış Türkiye Direktörü Şükrü Bekdikhan, “Mercedes-Benz Türk olarak 50 yıldır yenilikçi çözümlerle yalnızca kendi işimize değil, Türkiye’nin geleceğine ve potansiyeline yatırım yapıyoruz. Bu ilkemiz doğrultusunda 50. yılımızda 50 startup’ı destekleme kararı aldık. Projemizin en belirgin ve ayrıştırıcı özelliği bu desteği tamamen bir hibe olarak verecek olmamız. 50 startup’a 500.000 TL’lik destek verirken herhangi bir karşılık beklemiyoruz. Ayrıca seçtiğimiz startup’lara sadece maddi destek vermiyoruz; bunun yanısıra onları eğitim kampına davet ediyor, ihtiyaç duydukları eğitim ve yönlendirmeler ile ellerinden tutmayı hedefliyoruz“ dedi.