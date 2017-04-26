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Aracınıza ait tüm bilgiler My ALD'de

Aracınıza ait tüm bilgiler My ALD'de

Tarih 26 Nisan 2017, 08:13

Filo yöneticileri ve araç sürücülerine yönelik geliştirdiği çözümler ile kesintisiz mobilite sağlayan ALD Automotive, yeni dijital uygulaması My ALD'yi Türkiye'de de hayata geçirdi.

Operasyonel kiralama sektöründe global deneyimi, profesyonel altyapısı ile risk yönetimi modelleri oluşturan ALD Automotive, My ALD web portal ve mobil uygulaması ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor. Web portal ve mobil uygulama hizmetinden oluşan My ALD ile müşteriler sadece bir tık ile aracıyla ilgili tüm detaylı bilgilere ulaşabiliyor.

My ALD mobil uygulama sayesinde sürücüler ALD Automotive ile anlaşmalı servislerin, akaryakıt istasyonlarının adres bilgisine ve yol tarifine ulaşabilirler. Aynı zamanda araçların bakım geçmişini görebilir, park yerlerine ulaşabilir ve hizmetlerimiz ile ilgili çeşitli hatırlatma ve bilgilendirme mesajları alabilirler. My ALD, IOS ve Android işletim sistemli telefonlara Appstore ve Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.
My ALD web portal sayesinde ise filo yöneticileri yeni araç siparişlerinde aracını seçer, konfigüre eder, diğer araçlar ile karşılaştırma yapabilirler. My ALD’ye giriş yapan sürücüler araçları ve kontratları ile ilgili tüm detaylı bilgiye ulaşabilir, araçlarının bakım geçmişine göz atabilirler. My ALD web portal ile filo yöneticileri araç bakım geçmişi, yakıt tüketimi, karbondioksit salınımı ve filolarındaki araçlara ve sözleşmelere ait tüm bilgilere ulaşabilirler ve detaylı raporları alabilirler.
 
 

 
 
 

 

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