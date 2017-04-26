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Faydalı Bilgiler
Kilometre ve Yol Haritası
Karayolları Yönetmeliği
Ölçü ve Ağırlıklar
Tanımlamalar
Araç Muayeneleri
Ekonomik Araç Kullanımı
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Kış Hazırlığı
Kışın Karlı Havalarda
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İlk Yardım
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Aracınıza ait tüm bilgiler My ALD'de
26 Nisan 2017, 08:13
Filo yöneticileri ve araç sürücülerine yönelik geliştirdiği çözümler ile kesintisiz mobilite sağlayan ALD Automotive, yeni dijital uygulaması My ALD'yi Türkiye'de de hayata geçirdi.
Operasyonel kiralama sektöründe global deneyimi, profesyonel altyapısı ile risk yönetimi modelleri oluşturan ALD Automotive, My ALD web portal ve mobil uygulaması ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırıyor. Web portal ve mobil uygulama hizmetinden oluşan My ALD ile müşteriler sadece bir tık ile aracıyla ilgili tüm detaylı bilgilere ulaşabiliyor.
My ALD mobil uygulama sayesinde sürücüler ALD Automotive ile anlaşmalı servislerin, akaryakıt istasyonlarının adres bilgisine ve yol tarifine ulaşabilirler. Aynı zamanda araçların bakım geçmişini görebilir, park yerlerine ulaşabilir ve hizmetlerimiz ile ilgili çeşitli hatırlatma ve bilgilendirme mesajları alabilirler. My ALD, IOS ve Android işletim sistemli telefonlara Appstore ve Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.
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