RTEC Türkiye birincisi Özmutlubaş Otomotiv

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26 Nisan 2017, 08:00

Renault Trucks'ın satış sonrası ekiplerine yönelik düzenlediği yarışması RTEC 2017'nin Türkiye finalisti Özmutlubaş Otomotiv oldu.

Renault Trucks’ın düzenlediği dünyanın en büyük satış sonrası yarışmalarından RTEC 2017’nin Türkiye finalisti belli oldu. Yarı finale kalan takımlar arasından birinciliği hak eden Özmutlubaş Otomotiv’in İzmir Kaplanları ekibi, Fransa’daki Renault Trucks merkezinde düzenlenecek dünya finalinde Türkiye’yi temsilen yarışacak.

Renault Trucks’ın satış sonrası ekiplerine yönelik düzenlediği yarışması RTEC 2017’nin Türkiye’deki yarı finali tamamlandı. Türkiye’de 252 kişiden oluşan 67 takımın katıldığı yarışmada, Mersin’den Gökdenizler Otomotiv adına Fetih 2017, İzmir’den Koçaslanlar Otomotiv’in Arıza adlı takımı ve yine İzmir’den Özmutlubaş Otomotiv’in takımı İzmir Kaplanları yarı finale kaldı. Özmutlubaş Otomotiv’in İzmir Kaplanları birinci gelirken, Koçaslanlar Otomotiv ikinci ve Gökdenizler Otomotiv üçüncü olarak yarışmanın Türkiye finalini tamamladı. Yarı finale, Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine ve Bayi Geliştirme Direktörü Özgür Fırat ev sahipliği yaptı.

49 ülkeden 5,285 kişinin 1,421 takım oluşturarak katıldığı RTEC 2017 finali için Türkiye’den de 67 takım yarıştı. İki teorik etabın ardından düzenlenen uygulamalı yarı finalde takımlar, birincilik mücadelesi verdi. Türkiye birincisi olan Özmutlubaş Otomotiv, tüm dünyadan katılan 24 ekip ile Mayıs 2017’de Fransa Lyon’da düzenlenecek uluslararası büyük finalde yarışacak.

Türkiye’de düzenlenen yarı finale katılan Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine, RTEC yarışmasının satış sonrası hizmetlere kattığı değerin altını çizerek; “RTEC, Renault Trucks olarak gelenekselleştirdiğimiz en büyük organizasyonlarımızdan biri. Bu yarışma ile ekiplerimize motivasyon sağlarken satış sonrası hizmetlerimizin kalitesini de arttırıyoruz. Bu anlamda RTEC, sadece bir yarışma değil. Her bayimiz, kendilerini uluslararası platformda deneyimliyor. Yarışırken bilgi ve deneyimlerini de pekiştiriyorlar. Teorik ve uygulamalı etaplar ile uzmanlıklarını paylaştıkları gibi arttırıyorlar. Türk takımlarının başarısı ise bizleri çok mutlu etti. Umarız Özmutlubaş Otomotiv, dünya finalinde de aynı başarıyı devam ettirecek. Türkiye birincimize dünya finalinde başarılar diliyoruz” dedi.

Türkiye birincisi olan Özmutlubaş Otomotiv’in İzmir Kaplanları takımı adına konuşan Gökhan Yılman ise; “Türkiye’de 66 takım ile yarıştık. Teorik etaplarda gördük ki her takım, oldukça zorlu birer rakipti. Rakip olmalarının yanı sıra tabi ki işimizdeki ekip arkadaşlarımızdan bahsediyoruz. Çok zorlu etaplar oldu ve birinci gelebildik. Şimdi Lyon’daki Uluslararası Büyük Final’de dünya şampiyonluğu için yarışacağız. Türkiye için dünya çapında “Renault Trucks’ın En İyi Satış Sonrası Ekibi” ünvanını kazanmak üzere elimizden geleni yapacağız” diye açıkladı.