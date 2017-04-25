Fiat'tan Autoshow çıkarması

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25 Nisan 2017, 18:58

Yaklaşık 50 yıl önce otomobil tutkunlarıyla buluşan ilk nesil 124 Spider modelinin yeni jenerasyonu niteliğindeki Fiat 124 Spider, İstanbul Autoshow 2017'nin ilgi odağı oldu.

Yaklaşık 50 yıl önce yollarla buluşan ikonik Fiat 124 Spider’ın 21. yüzyıl yorumu, yeni jenerasyon ‘roadster’ modeli, İstanbul Autoshow 2017 kapsamında, Türkiye'de ilk defa tanıtılırken, eş zamanlı olarak satışa sunuldu.

İtalya Torino’daki Fiat Tasarım Merkezi’nde (Centro Stile) tasarlanan yeni Fiat 124 Spider, İstanbul Autoshow 2017 ziyaretçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Yeni Fiat 124 Spider, sürüş keyfi, teknoloji ve güvenliği, ikonik İtalyan ‘roadster’ tasarımıyla bir araya getiriyor. Hem manuel hem de otomatik şanzıman seçeneğiyle tercih edilebilecek olan Fiat 124 Spider’ın uzun kaputu altında ise 1.4 litrelik turbo beslemeli, MultiAir teknolojisine sahip 140 HP gücündeki benzinli motor görev yapıyor. 150 bin TL’den başlayan anahtar teslim satış fiyatına sahip olan Fiat 124 Spider, sürüş keyfini katlayacak zengin donanım seçeneği ile tercih edilebilecek.

Sporcu Fiat Egea'lar

Tofaş’ın Ar-Ge tarafından geliştirilerek, motor sporlarına uygun yeniden hazırlanan Egea Hatchback ve Egea Sedan da Fiat satandında dikkatleri üzerine topladı. Tofaş’ın 1974 yılından bu yana motor sporlarında aktif biçimde rol alarak çok önemli başarılara imza attığını hatırlatan Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, “Öncelikli hedefimiz, tamamen Tofaş Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen ve hazırlanan Egea ile gençleri piste davet ederek motor sporları sevgisini, tutkusunu, aynı zamanda güvenli sürüş alışkanlığını yaygınlaştırmak olacak. Bu faaliyetleri sosyal sorumluluk anlayışı ile ele alacağız. Güvenli sürüş alışkanlıklarını yaymak amacıyla bu sene 5 farklı bölgemizde üniversite ve bayilerimizle birlikte sürüş seminerleri ve pratik eğitimler düzenleyeceğiz. Katılımcılara, Egea Sedan pist aktivite otomobilimizle çok özel bir sürüş deneyimi yaşatmayı planlıyoruz” diye konuştu.

