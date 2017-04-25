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İşte Türkiye'nin korkutan bilançosu

İşte Türkiye'nin korkutan bilançosu

Tarih 25 Nisan 2017, 18:50

PRNet'in derlediği verilere göre, Türkiye'de geçtiğimiz yıl gerçekleşen trafik kazalarında toplamda 7 bin 300 kişi yaşamını yitirirken 303 bin kişi de yaralandı.

Medya takip ajansı PRNet Emniyet Genel Müdürlüğü verilerini derleyerek Türkiye’nin trafik kazası bilançosunu çıkardı.

PRNet’in derlediği verilere göre Türkiye’de geçtiğimiz yıl 413 bin 169 trafik kazası gerçekleşti. Gerçekleşen trafik kazalarında toplamda 7 bin 300 kişi yaşamını yitirirken 303 bin kişi de yaralandı.


Son 10 yılın acı tablosu

Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarının 10 yıllık tablosu incelendiğinde ise durumun oldukça ciddi olduğu görünüyor. Türkiye genelinde son 10 yılda gerçekleşen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 88’i sürücü, yüzde 12’si ise yaya kusurlarından kaynaklandı. PRNet’in medya incelemesinde Sürücü hataları detaylı incelendiğinde hız, geçiş önceliğine uymama, dönüş kurallarına uymama, şerit ve kırmızı ışık ihlali gibi alt başlıkların çıktığı belirtildi.

PRNet ve Ajans Press ortaklığında yapılan detaylı medya analizinde ise geçtiğimiz yılbaşından beri Türkiye’de trafik kazalarını konu alan 46 bin 526 haberin yapıldığı tespit edildi. Medyaya yansıyan haber içeriklerinin analizinin çıkarıldığı araştırmada trafik kazalarındaki yaralanmalar 30 bin 894 habere konu olurken ölümlü kazalar hakkında 15 632 haberin yapıldığı belirtildi. En çok kazanın yaşandığı iller ise tahmin edildiği gibi İstanbul ve Ankara oldu.

 

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