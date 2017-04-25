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Artsan Yapı İnşaat'ın da tercihi Otokar Atlas

Artsan Yapı İnşaat'ın da tercihi Otokar Atlas

Tarih 25 Nisan 2017, 18:24

Yük taşıma kapasitesi, güçlü performansı ve ekonomik motoru ile sektörde büyük beğeni toplayan Otokar Atlas, Artsan Yapı İnşaat'ın da tercihi oldu.

Otokar, hafif kamyon segmentinin iddialı aracı Atlas ile sektörün ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Azami 8.5 ton yüklü ağırlığı ve yüksek istiap haddinin yanı sıra ekonomik motoruyla da her daim kazandıran Otokar Atlas, Artsan Yapı İnşaat’ın da tercihi oldu.

Teslimat töreni Artsan Yapı İnşaat Genel Müdürü Taylan Ustabaş, Genel Müdür Yardımcısı Şentürk Kibar, firma yetkilileri ve Otokar Bayi Örnek Otomotiv Kamyon Satış Müdürü İlker Kuzu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende hizmet verdikleri sektör gereği dayanıklı, yüksek performanslı ve ekonomik araçlara ihtiyaç duyduklarını belirten Artsan Yapı İnşaat Genel Müdürü Taylan Ustabaş, “Güçlü motoru, tam havalı fren sistemi, düşük yakıt tüketimi ve düşük bakım giderleri sunan Atlas’ı filomuza katmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.” dedi.

 


 

 

 


 

 

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