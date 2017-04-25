Anadolu Isuzu'dan 38 adet kamyon teslimatı

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25 Nisan 2017, 18:14

Hakmar Şirketler Grubu, 550 adetlik dev araç filosuna 38 adet Isuzu kamyon ilave etti. Bu teslimat sonrasında Hakmar'ın filosundaki Isuzu araçların sayısı 87 adede yükseldi.



Anadolu Isuzu, Hakmar Şirketler Grubu’na 20 adedi Isuzu Tora ve 18 adedi Isuzu NPR olmak üzere 38 adet kamyon teslim etti. Hakmar’ın Kurtköy’deki deposunda gerçekleşen teslimat törenine Hakmar Şirketler Grubu adına Yetkiner Satılmış ile Arslan Satılmış, Anadolu Isuzu Satış Direktörü Tunç Karabulut, Kamyon Satış Yöneticisi Atakan Gürler, Kamyon Bölge Satış Sorumlusu Ozan Şimşek, Anadolu Isuzu İstanbul Yetkili Araç Satış Bayi Çelik Dizel’in Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çelik ile Satış Müdürü Süleyman Cambaz katıldı.

“Isuzu kamyonlar şehiriçi çalışmaya çok uygun”

Teslimat töreni sonrası yapılan basın toplantısında konuşan Hakmar Şirketler Grubu Filo Müdürü Yetkiner Satılmış, şu an araç filolarında 87 adet Isuzu marka kamyon bulunduğunu gelecek yıllarda da Anadolu Isuzu ile çalışmak istediklerini söyledi. Yaklaşık 600 adet mağazalarının bulunduğunu ve filolarındaki araçların bu mağazaların ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıklarını anlatan Yetkiner Satılmış, Isuzu araçları çok beğendiklerini ve filolarına katmaya devam edeceklerini söyledi. Daha çok şehiriçi çalıştıkları için Isuzu kamyonların işlerine daha uygun olduğunu vurgulayan Satılmış, Isuzu’nun gerek yedek parça gerekse bakım ve servis hizmetlerinden çok memnun olduklarının altını çizdi. Satılmış, ayrıca Isuzu’nun ikinci el değerini koruyan bir araç olduğunu sözlerine ekledi.

“Hakmar’a iyi hizmetler sunmaya devam edeceğiz”

Anadolu Isuzu Satış Direktörü Tunç Karabulut tören sırasında yaptığı açıklamada, “Hakmar ile 2016 yılından bu yana işbirliği içindeyiz. Isuzu ile ilgili Hakmar’dan övgüler duymak bizi gururlandırıyor. Çok profesyonel bir müşteri, çok ince eleyip, sık dokuyor. Isuzu tercihlerinde sadece iyi ilişkiler değil, araçların ihtiyaçlarına uygun olması önemli bir kriter. Önümüzdeki dönemlerde de Hakmar araç filosu içindeki payımızı artırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 5-16 ton segmentinde Isuzu çok uzun yıllardır liderliğini sürdüren bir marka. Bu liderlik bir tesadüf değil. Bu hem ürünün, hem müşteri ilişkilerinin, hem de bayi, servis ve yedek parça ağının yani bir bütünün başarısı olarak değerlendirilmeli” dedi.

Konuşmasının ardından 2017 yılının ilk 3 aylık pazar seviyesini de değerlendiren Karabulut, pazarın geçen yılın ilk üç ayına yakın gittiğini belirtti. “İnanıyoruz ki, tekrar Türkiye büyüme trendine girer ve firmalar da yatırımlarına devam ederler. Anadolu Isuzu olarak biz de kamyon, kamyonet ve otobüs tarafında istediğimiz pazar rakamlarına ulaşırız diye düşünüyoruz. Bu senenin geçen senenin rakamlarının yakalanacağını öngörüyoruz. 2015 ve 2014’leri belki daha sonraki yıllarda konuşacağız. Bu sene geçen seneden kötü olmayacak diye düşünüyoruz. Biz de otomotiv sektörü olarak bu büyümeden arzu ettiğimiz payı alabiliriz” dedi.

Yılın ikinci yarısının ve son çeyreğinin biraz daha iyi geçeceğini sözlerine ekleyen Karabulut “Kamyonette biraz daha büyüyen, kamyonda da geçen yılın aynı seviyesinde bir pazar olacaktır. Otobüs ve minibüs tarafı ise turizmin iyiye gitmesi ile geçen yıla göre daha iyi olacaktır. Türkiye’de geçen yılın üzerinde turist gelmesi beklenmektedir. Bu de bizim sektörümüze yansıyacaktır” diye ifade etti.

“Isuzu yolda bırakmaz”

Çelik Dizel Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çelik ise “Sivaslı hemşerilerimin yatırımı beni gururlandırdı. 60 yıldır otomotiv alanındayım. Bunun 34 yılı Isuzu’da geçti. NPR 10 rakipsiz bir araç. Bu araçları alan firma zengin olur. Parçası çok uygun. Aracımız çok güçlü. Alıcıyı hiçbir zaman yolda bırakmaz” dedi.

