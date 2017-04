Hyundai, İstanbul Auto Show'a damgasını vurdu

Anasayfa » Otomobil

25 Nisan 2017, 18:04

Türkiye'deki yirminci üretim yılını kutlayan Hyundai, İstanbul Otomobil Fuarı 2017'de Yeni i30 ve IONIQ gibi iki önemli modelinin prömiyerini gerçekleştirdi.

İlgi çekici standı ve teknolojik sürprizleriyle dikkat çeken Hyundai, ürün gamındaki iddialı yenilikleriyle de fuarın önemli markalarından biri oldu. Ayrıca standa yerleştirilen robotlarla da yerli üretimin kalitesine vurgusu yapıyor.

Hyundai Assan CEO’su ve Başkanı Mong Hyun Yoon, yaptığı konuşmasında Türkiye’ye karşı olan sevgisinden ve Hyundai Assan’ın ülkede üretime başlamasının yirminci yılından bahsetti. Başkan Yoon, “Bir Koreli olarak ikinci vatanım gibi gördüğüm Türkiye’de sizlerin gösterdiği ilgi ve destek sayesinde Türkiye’ye çok kısa sürede alıştım ve burada çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Hyundai Assan olarak bu yıl tam yirminci yılımızı kutluyoruz ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyoruz, bulunmaya da devam edeceğiz. Ayrıca Hyundai global olarak mobil teknolojilere önem veriyor. Gelecekte doğa dostu çevreci ve otonom otomobillerimizi yaygınlaştırmak adına liderlik yapacağız. İnsanların mutlu olması için buna katkıda bulunmak istiyoruz” dedi.

Hyundai’nin Avrupa’da en çok satılan modeli i30, standın başrol oyuncusu. Baştan aşağıya yenilenen tasarımı, üstün teknolojisi ve sunduğu maksimum güvenliğiyle markanın C segmentindeki modern premium DNA’sını en iyi şekilde yansıtıyor. Yeni i30, tüm özellikleriyle bir üst segmentteki araçlardan beklenenleri bile rahatlıkla karşılayabileceğini gözler önüne seriyor.

Hyundai i30'un kabini en az dış tasarımı kadar iddialı. İlk bakışta bile otomobilin daha etkili ve daha modern bir yapıya büründüğünü anlamak zor olmuyor. Önceki modele göre daha şık bir izlenim sunan Yeni i30, ferahlık hissi veren yatay düzeniyle de oldukça temiz ve sezgisel bir iç mekana sahip.

Yeni i30: Tutkuları Ateşleyen Teknoloji

Hyundai Yeni i30’un tanıtılmasında sahneye çıkan Genel Müdür Önder Göker, “Yeni i30, Hyundai olarak bu yıl bizim en önemli yeniliğimiz. Avrupa’da 2007’den bu yana sesimizi yükseltmemizi sağlayan ve birçok ilklere imza attığımız otomobilimiz. Tutkuları Ateşleyen Teknoloji sloganıyla tanıtacağımız Yeni i30’un Türkiye’de C segmentinde bizi çok daha önemli başarılara ulaşacağına inanıyorum” dedi.

Yüksek kaliteli iç malzemeler, sade ve sofistike atmosferi şık bir biçimde kombine ediyor. Hyundai, Yeni i30’da verimliliği ve düşük yakıt tüketimini geliştirmek için düşük hacimli turboşarjlı motorlara yer veriyor. İki adet yeni nesil benzinli motor (1.4 MPi- 1.4 T-GDI) ve bir adet de 1.6 litre turbo dizel üniteyle sunulan otomobil, tüketimi yüzde 20’ye kadar düşürebilen ve aynı zamanda yüzde 10 performans avantajı sunabilen 7 ileri çift kavramalı (DCT) otomatik veya 6 ileri manuel şanzımanla satın alınabiliyor. Hyundai Yeni i30, Elantra ve Tucson modelleri gibi 7 Yıl veya 80.000 km garanti seçeneğiyle satışa sunuluyor. Yeni modelin 4 farklı versiyon seçeneği bulunuyor. Giriş seviyesi olan Style, en baz haliyle bile kullanıcılarına maksimum konfor ve sürüş keyfi sunuyor. Daha fazla donanım isteyen müşteriler içinse Elite, Elite Plus ve teknolojiye önem verenler de Elite Plus Smart versiyonunu tercih edebiliyorlar. Hyundai Yeni i30, 79.900 TL’den başlayan fiyatla satışa sunulurken en üst versiyon DCT şanzımanlı dizel motor seçeneğinde ise bu rakam 124.900 TL olarak veriliyor.

İstanbul Otomobil Fuarı ile satışa sunulan i30‘u eşzamanlı olarak IONIQ modeli takip ediyor. Yenilikçi IONIQ, teknolojik özellikleri ve hibrit motoruyla marka adına yepyeni bir dönemi başlatıyor. Hyundai IONIQ, segmentinin sınırlarını zorlayan tüm özellikleriyle hibrit pazarına yeni bir soluk getirecek ve aynı şekilde Türk tüketicisinden büyük bir ilgi görecek. Geleceğe yönelik etkileyici tasarımıyla Hyundai’nin geleneksel çizgilerine bambaşka bir bakış açısı getiren IONIQ, hibrid sınıfına üstün bir yakıt ekonomisi sunuyor. IONIQ, sınıf liderliğini hedeflediğinden yakıt verimliliği haricinde konforlu iç mekanı, çekici tasarımı, eğlenceli sürüş özellikleri ve üst düzey donanımlarıyla da öne çıkıyor.

Çevre dostu IONIQ ile yeni bir çağ başlıyor



Hyundai IONIQ’in tanıtımını yapan Hyundai Assan Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Özyılmaz ise, “Aynı gövdede üç farklı alternatif yakıt tipi seçeneğini dünyada ilk kez sunan çevre dostu otomobilimiz IONIQ ile yeni bir çağ başlıyor. IONIQ’in ödüllü tasarımında Hyundai’nin üstün kaliteye sahip özellikleri ön plana çıkarken liftback gövde yapısıyla bu segmentteki beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Yüksek teknolojiye sahip i30’umuzu bu ay sonunda, teknoloji şovumuzun devamı olacak IONIQ Hybrid’imizi de Haziran ayı sonu itibariyle Türkiye’de satışa sunacağız” dedi.

Hyundai’nin fuardaki performans kokan yeni konsepti ise “N Zone” oldu. Bu özel bölümde, 2017 Tour De Corse Fransa Rallisi’ni kazanan Hyundai i20 Coupe WRC ve 200 beygirden fazla gücüyle hızlı babalara hitap eden Elantra Sport Turbo sahne aldı. Her iki otomobil performans tutkunlarının beğenisine sunulurken aynı zamanda özel yarış simülasyonuyla da ziyaretçilere ralli etabı deneyimi sunuldu.

Yeni donanım paketleriyle satışa sunulan i10 ve i20, şık ve sportif görünümüyle ailelerin ilgisini çeken Elantra ve tüm ihtiyaçlara cevap veren güçlü Tucson da Hyundai standının diğer üyelerini oluşturuyor.