Anadolu Ulaşım'ın tercihi MAN ve NEOPLAN oldu

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20 Nisan 2017, 15:05

Anadolu Ulaşım, MAN TopUsed'in ayrıcalıkları ile MAN ve NEOPLAN otobüslerden oluşan 18 araçlık filo aldı.





Anadolu Ulaşım, MAN TopUsed güvencesi altında satın aldığı 18 adet MAN ve NEOPLAN otobüs ile filosunu daha da güçlendirdi. Anadolu Ulaşım'ın aldığı MAN Lion's Coach Efficientline ve NEOPLAN Tourliner Efficientline 2+1 VIP araçlardan oluşan otobüs filosu, düzenlenen törenle teslim edildi. Anadolu Ulaşım’a teslim edilen tüm otobüsler, yapacakları 1.050.000 kilometre boyunca tüm bakım, onarım, aşınan parça ve garanti hizmetleri avantajlarını da taşıyor.

MAN Ankara üretim tesislerinde gerçekleştirilen teslimat törenine; MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, Anadolu Ulaşım Operasyon Müdürü Ramazan Koçyiğit, MAN TopUsed Satış Ekibi ile Anadolu Ulaşım şirket yetkilileri katıldılar.

Hem kalite ve konfor hem de ekonomi MAN ve NEOPLAN araçları tercih ettirdi

Teslimat töreninde konuşan Anadolu Ulaşım Operasyon Müdürü Ramazan Koçyiğit, filolarını güçlendirmek üzere yaptıkları bu 18 otobüslük yatırımda MAN TopUsed'ın her açıdan sunduğu kurumsal güvence ve avantajların yanı sıra Efficientline serisinde hem yakıtta hem de işletme giderlerinde elde ettikleri önemli tasarruf oranlarına da dikkat çekti. Ayrıca yolcuların 2+1 koltuklu araçları tercih ederken özellikle MAN ve Neoplan 2+1 VIP araçlarını tercih ettiklerini vurguladı. Tüm bu avantajlarla birlikte tercihlerini MAN ve NEOPLAN otobüslerden yana kullandıklarını belirten Ramazan Koçyiğit, bu önemli satın almada emeği geçen herkese teşekkür etti.

MAN’ın bilinen kurumsal güvencesi TopUsed ile 2. el pazarına da yansıyor

MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu ise dünyanın üretim ve mühendislik devi MAN'ın yeni kamyon ve otobüslerde olduğu gibi küresel organizasyonu TopUsed ile ikinci el araçlara da kurumsal kalite ve güvencesini yansıttığını vurguladı. MAN TopUsed ile Türkiye ikinci el pazarında standartların yükseldiği, kurumsal gelişmelere öncülük yaptıklarını belirten Can Cansu, MAN ve NEOPLAN araçların üstün özellikleri ile olduğu kadar tüm Türkiye'de yaygın ve rekabetçi Satış Sonrası Hizmetler'deki ayrıcalıklarıyla da önemli avantajlar sunduğunun altını çizdi.

2. elde benzersiz ayrıcalıklar dünyası: MAN TopUsed

Satışı gerçekleştirilen araçların ilk günden bugüne 'Comfort Repair' bakım paketleri ile MAN güvencesinde periyodik bakım ve garanti hizmetleri aldığını, araç üzerindeki bakım dahil her bir parçanın orijinal MAN güvencesinde olduğunu ve MAN Yetkili Servislerinde takılmış olduğunu da vurgulayan Can Cansu, MAN’ın müşterilerine sunduğu eşsiz imkanlara da dikkat çekti.

Teslimatı gerçekleştirilen 2015 model MAN ve NEOPLAN marka otobüslerin mevcut araç kilometrelerinin 500.000 - 600.000 kilometre aralığında olduğunu belirten Can Cansu, “Yaptığımız anlaşma sektörde benzeri görülmeyen birçok avantajı kapsıyor. 2. el pazarında bir örneği bulunmayan garanti, bakım ve onarım olanakları da sağlıyoruz. Bu doğrultuda Anadolu Ulaşım’a teslim ettiğimiz araçların, ilave 1.050.000 kilometrelik tüm bakım, onarım, aşınan parça ve garanti hizmetleri de yapılan anlaşma kapsamında. 5 yıla kadar ve 1.5 milyon kilometreyi aşan sürelerde sabit fiyatlar ile satış sonrası servis destek hizmeti sağlayan MAN, hem yeni araç alımlarında hem de TopUsed ile 2. El satışlarında müşterilerine eşsiz imkanlar sağlıyor" dedi. Ayrıca; “2017 yılında MAN ve NEOPLAN otobüsleri ile beraber, MAN TopUsed ile 2. el pazarında da ciddi satış hedefleri olduğunu da” belirtti.