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Efatur, 100 adet Volkswagen Crafter aldı

Efatur, 100 adet Volkswagen Crafter aldı

Tarih 20 Nisan 2017, 14:51

Efatur, bu yıl 100 adet Volkswagen Crafter'ı filosuna ekledi. İlk 44 adet Crafter'ın teslimatı Nisan ayında gerçekleştirildi.

Taşımacılık sektöründe 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Efatur ile Volkswagen Ticari Araç’ın var olan işbirliği Efatur’un 100 adet Volkswagen Crafter’ı filosuna dahil etmesiyle güçlendi. Efatur’un Kurtköy şubesinde düzenlenen törende 44 aracın teslimatı Volkswagen Ticari Araç Satış Müdürü Taner Kozlan, Efatur Yönetim Kurulu Başkanı Emin Altunç, Efatur Genel Müdürü Kayhan Yılmazer ve iki şirketin yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Volkswagen Ticari Araç Satış Müdürü Taner Kozlan, yeni teslimatlarla Crafter modelinin ticari araç pazarındaki etkinliğini artırdıklarını söyledi. Volkswagen Ticari Araç’ın sektörün öncü firmaları tarafından tercih edildiğinin altını çizen Taner Kozlan şöyle devam etti: “Bunun temel nedeni sektörün ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verecek donanım ve kalitede model ve hizmetleri sunuyor olmamız. Efatur ile geçmişten gelen işbirliğimizi 2017’de de yeni Crafter teslimatları ile devam ettiriyoruz. Crafter, her sektörden farklı ihtiyaçlara uygun olarak tasarlandı. Bu anlamda Crafter, servis, okul, turizm taşımacılığında Efatur’un en iyi çözüm ortağı.”

“Crafter’da güvenlik, konfor ve düşük yakıt tüketimi var”

Törende konuşan Efatur Genel Müdürü Kayhan Yılmazer, şirket olarak en çok önem verdikleri konunun yolcularının güvenliği ve konforu olduğunu, bunun da Volkswagen Ticari Araç modellerini seçmelerindeki en belirleyici kriter olduğunu söyledi. Yılmazer “Volkswagen Crafter modelini yakından takip ediyoruz. Crafter’ın yolcularına sunduğu güvenlik ve konfor, segment standartlarının üstünde. Ayrıca düşük yakıt tüketimleri ve işletim maliyetlerini de göz önüne aldığımızda, bizim için Volkswagen Ticari Araç’ı seçmek, çok doğru bir karar oldu” diye konuştu.

Crafter her zaman kazandırıyor

Volkswagen Crafter, BiTDI motoruyla yakıt ekonomisi konusunda standartları yükseltiyor. 75 litrelik deposuyla 1120 km yol alan çift turbo beslemeli motorun yanı sıra vites öneri özelliği ve hız sabitleyici sayesinde de yakıt tüketimi önemli oranda azalıyor. Bir iş ortağının tüm avantajlarını sağlayan Volkswagen Crafter’daki 2 lt hacimli ve 4 silindirli çift turbo motor 163 PS güç ve 400 Nm tork üretiyor.

20 bin km bakım aralığıyla düşük işletim maliyeti ve ekonomik kullanım imkanı da sunan Crafter, her bakımda sadece 7 litre yağ değişimine ihtiyaç duyarak bakım maliyetlerini de düşürüyor. Benzersiz kalite, mutlak güvenilirlik ve gerçek ekonomiyi temsil eden Crafter, 12 yıl paslanmazlık, 3 yıl boya, 2 yıl sınırsız km + 1 yıl için 250 bin km’ye kadar sınırlı araç garantisi ile sınıfının en uzun garanti değerlerini sunuyor.

 

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