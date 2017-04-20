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SAF-HOLLAND'dan hafif ve dayanıklı yeni treyler ayağı

SAF-HOLLAND'dan hafif ve dayanıklı yeni treyler ayağı

Tarih 20 Nisan 2017, 14:43

SAF HOLLAND'ın SAF Hercules treyler ayağı, zorlu görevler için ilk tercih haline geliyor.

SAF-HOLLAND, SAF Hercules treyler ayağı sistemini sunuyor. Hafif yapısına rağmen bu ayaklar, 24,000 kg’a kadar yük taşıyabiliyor. 10 adet bağlantı yeri ve 3 boyutlu arka plakası sayesinde SAF Hercules treyler ayakları, piyasada bulunan tüm ürünlerin yerine kolayca entegre edilebiliyor. Ticari araç uzmanlarının yüksek kalitesine güvendikleri bu treyler ayak sistemleri, üç yıllık garanti ile sunuluyor.

Yeni SAF Hercules, iki önemli özelliği bir arada sunuyor. Bu treyler ayakları, her bir yükün ağırlığının önemli olduğu taşımacılık alanında tasarruf sağlayan daha hafif ağırlıkta ve dayanıklılıkta bir tasarıma sahip bulunuyor. SAF TITAN Pro premium treyler ayak takımları ile karşılaştırıldığında SAF Hercules, 8 kg’lık bir yük tasarrufu sağlıyor. Yeni ayaklarda 50,000 kg’lık statik yük ve 24,000 kg’lık kaldırma kapasitesi bulunuyor.

Zorlu çalışma koşulları için ideal çözüm

Toz boya kaplaması, treyler ayaklarını çevresel etkiler ve taş darbelerine karşı en iyi şekilde koruyor. Bu özelliği SAF Hercules ayaklarının İskandinavya’nın buz gibi soğuğundan Orta Doğu’nun yakıcı çöl sıcaklarına kadar tüm zorlu koşullar için en ideal çözüm olmasını sağlıyor. Sağlam ayaklar, açık kasa araçlar, frigofirik araçlar, tankerler ve silobas araçlarının yanı sıra damperli, konteynr taşıyıcı tabanlı, alçak yüklemeli ve ağır nakliye araçlarını da kapsayan geniş yelpazedeki uygulamalarda oldukça etkileyici bir performans gösteriyor. Kompakt iki vitesli şanzıman, düşük ve yüksek vites arasında kolayca geçiş sağlıyor. Düşük viteste kaldırma kuvveti, dönüş başına 1 mm iken yüksek viteste 12 mm oluyor.

Hızlı ve kolay değişim

SAF HOLLAND’ın kesintisiz 10 bağlantılı ve 3 boyutlu arka plakası, treyler ayak takımlarının çeşitli şekillerde monte edilmesine olanak sağlıyor. Böylece mevcut bütün treyler ayaklarının kolayca yeni SAF Hercules ile değiştirilmesi mümkün oluyor. SAF-HOLLAND Avrupa, Orta Doğu, Afrika & Hindistan Başkanı Alexander Geis konu ile ilgili açıklamasında; “SAF Hercules ayak takımlarının kullanımı, minimum güç sarf edildiğinden oldukça kolay. Bu takımların sağladığı üstün fonksiyonel güvenilirlik sayesinde günlük kullanım da çok daha kolay hale geliyor,” dedi. Özel SAF HOLLAND gres yağının kullanımı sayesinde treyler ayakları, üç yıl boyunca bakım gerektirmiyor.

 

 

 

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