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Cacimler İnşaat'ın tercihi MAN oldu
19 Nisan 2017, 17:09
Cacimler İnşaat filosunu, 12 MAN TGS 18.400 EfficientLine retaderli çekici ile güçlendirdi.
Türkiye inşaat sektöründe birçok büyük projeyi başarıyla gerçekleştiren Cacimler İnşaat da filosunu güçlendirmek için yaptığı 12 araçlık yatırımda, MAN’ı tercih etti. Cacimler İnşaat’ın satın aldığı 12 adet MAN TGS 18.400 EfficientLine retaderli çekici, düzenlenen törenle teslim edildi. 45 araçlık iş makinası parkuru bulunan Cacimler İnşaat, bu MAN yatırımıyla birlikte kamyon & çekici filosunu ise 98 araca çıkardı.
Ankara Akyurt’taki MAN Tesisleri’nde gerçekleştirilen teslimat töreni MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş.’den Kamyon Satış Direktörü Serkan Sara, Bölge Satış Koordinatörü İrfan Ergetir’in ev sahipliğinde gerçekleşirken Cacim İnşaat ortaklarından Yunus Cacim, Mancı Kemal Otomotiv adına Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Akdemir ile Satış Müdürü İbrahim Gündüz ve şirket yetkilileri hazır bulundular.
MAN araçlarının performanslarını en zorlu koşullarda dahi rahatlıkla ortaya koymasına vurgu yapan Yunus Cacim, teslimat töreninde yaptığı konuşmada; “MAN araçları, her türlü iklim ve coğrafi koşulda, performanslarından hiçbir kayıp olmadan çalışıyorlar. Bu da bizim için vakit, verim, kabiliyet ve prestij kaybını ortadan kaldırıyor. Ayrıca dayanıklı yapıları, ileri teknolojileri, EfficientLine ile rakipsiz yakıt tasarrufları ile de bize ayrıcalıklar tanıyorlar. Bunlara bir de tüm Türkiye’de yaygın servis ağı ve rekabetçi Satış Sonrası Hizmetler’de sundukları avantajlar eklenince, filomuzu güçlendirmek için yaptığımız bu yatırımda MAN’ı tercih etmek için hiç tereddüt etmedik” açıklamasında bulundu.
Mega projelerde MAN’lar en zoru başarıyor
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