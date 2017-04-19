Bridgestone'dan yaz lastiği kampanyası

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19 Nisan 2017, 17:04

Bridgestone, yaz lastiğine geçiş sürecinin başladığı 1 Nisan itibariyle araç sahiplerine özel avantajlar sunmaya başladığını duyurdu.





Brisa’nın öncü markalarından Bridgestone, sürücüleri mevsimine uygun lastik kullanmaya teşvik etmek üzere yaz kampanyası başlattı. Bridgestone, 4 lastik alan araç sahiplerine 150 TL’ye varan indirim ve BP’den 50 TL değerinde yakıt hediye ediyor. Bridgestone’un emniyetli ve konforlu lastiklerine avantajlı koşullarla sahip olmak isteyenler için kampanya 15 Mayıs tarihine kadar devam ediyor.

Bridgestone yaz kampanyası binek, 4X4 ve hafif ticari araç lastikleri için geçerli. Bonus Card ile yapılan ödemelerde 9 taksit ayrıcalığı sunuluyor. Ek olarak, BonusFlaş’a özel 600 TL ve üzeri harcamaya ise 60 TL Bonus hediye ediliyor.

