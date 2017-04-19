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Bosch ve Daimler sürücüsüz araçlar için işbirliği yaptı

Bosch ve Daimler sürücüsüz araçlar için işbirliği yaptı

Tarih 19 Nisan 2017, 17:00

Geliştirilen iş birliği ile 2020'li yılların başında tamamen otonom, sürücüsüz araçlara yönelik bir sistemin pazara sunulması hedefleniyor.

Bosch ve Daimler, tamamen otonom, sürücüsüz araçların geliştirilmesini ileriye taşıma konusunda birlikte çalışmalar yürütüyor. İki şirket, önümüzdeki on yıllık dönemin başında trafikte tamamen otonom ve sürücüsüz araçlar için bir sistemi gerçeğe dönüştürme hedefiyle bir geliştirme ittifakı konusunda anlaşmaya vardı. Hedef, bir otonom sürüş sistemi için yazılım ve algoritmaların birlikte geliştirilmesi.

Proje, dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Daimler'in kapsamlı araç uzmanlığını, dünyanın en büyük otomotiv tedarikçilerinden olan Bosch'un sistem ve donanım uzmanlığı ile birleştirecek. Bu iki firma arasındaki sinerji teknolojileri mümkün olduğunca erken üretime hazır hale getirmeye yönlendirilecek.

Otomobil, sürücünün ayağına gelecek

Şehir içi sürüş için tamamen otonom, sürücüsüz araçlara yönelik bir sistem geliştirme konusunda Bosch ve Daimler, şehir içi trafik akışlarını iyileştirmek, karayolu emniyetini arttırmak ve geleceğin trafiği için önemli bir yapı taşı sağlamak istiyor. Bunun arkasındaki fikir sürücünün araca gitmesi değil, aracın sürücüye gitmesidir. Önceden belirlenmiş bir şehir içi alanda insanlar, otomobil paylaşımı rezervasyonu için akıllı telefonlarını kullanabilecek veya şehir içi kullanıma yönelik otonom bir taksi onları alarak istedikleri yere götürecek.

İnsanların otomobil içerisinde geçirdikleri zamanı optimum şekilde kullanmasını sağlayacak ve sürücü ehliyeti olmayan insanların mobil hale gelmesinin yeni yollarını açacak.

 

 

 

 

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