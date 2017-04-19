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Saatte 73 otomobil ihraç ediliyor
19 Nisan 2017, 16:54
Otomotiv sektörünün dev markalarına ev sahipliği yapan Bursa'da yılın ilk çeyreğinde saatte 88 adet otomobil üretildi. Üretilen 88 araçtan 73'ü ihraç edilerek ekonomik olarak büyük kazançlar sağlandı.
Türk otomotiv endüstrisi Ocak-Mart döneminde traktör hariç 424 bin 219 adetlik üretim gerçekleştirerek sektörde yüzlerin gülmesini sağladı.
10 yılın rekoru kırıldı
Ajans Press’in medya araştırmasına göre Mart ayında toplam otomotiv üretimi yüzde 23 artarak 157 bin 729 adet olarak gerçekleşti.2017 yılının Ocak-Mart dönemindeki üretim geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artarak rekor kırdı. Ajans Press’in basında incelediği verilere göre geçtiğimiz yıldan itibaren ihracat haberleri basında oldukça ilgi gördü. Yazılı basında yapılan araştırmada geçtiğimiz yıldan beri basına 135 bin 193 ihracat haberi yansırken bunların 4 bin 274’ü otomobil ihracatı haberleri oldu.
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