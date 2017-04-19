Saatte 73 otomobil ihraç ediliyor

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19 Nisan 2017, 16:54

Otomotiv sektörünün dev markalarına ev sahipliği yapan Bursa'da yılın ilk çeyreğinde saatte 88 adet otomobil üretildi. Üretilen 88 araçtan 73'ü ihraç edilerek ekonomik olarak büyük kazançlar sağlandı.

Türk otomotiv endüstrisi Ocak-Mart döneminde traktör hariç 424 bin 219 adetlik üretim gerçekleştirerek sektörde yüzlerin gülmesini sağladı.

Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) verilerini derledi. Ajans Press’in incelemesine göre toplam üretimin yüzde 44,87’sinin karşılandığı Bursa’da günde 2 bin 115, saatte ise 88 araba üretildi.

10 yılın rekoru kırıldı

Ajans Press’in medya araştırmasına göre Mart ayında toplam otomotiv üretimi yüzde 23 artarak 157 bin 729 adet olarak gerçekleşti.2017 yılının Ocak-Mart dönemindeki üretim geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artarak rekor kırdı. Ajans Press’in basında incelediği verilere göre geçtiğimiz yıldan itibaren ihracat haberleri basında oldukça ilgi gördü. Yazılı basında yapılan araştırmada geçtiğimiz yıldan beri basına 135 bin 193 ihracat haberi yansırken bunların 4 bin 274’ü otomobil ihracatı haberleri oldu.