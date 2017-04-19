TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Saatte 73 otomobil ihraç ediliyor

Saatte 73 otomobil ihraç ediliyor

Tarih 19 Nisan 2017, 16:54

Otomotiv sektörünün dev markalarına ev sahipliği yapan Bursa'da yılın ilk çeyreğinde saatte 88 adet otomobil üretildi. Üretilen 88 araçtan 73'ü ihraç edilerek ekonomik olarak büyük kazançlar sağlandı.

Türk otomotiv endüstrisi Ocak-Mart döneminde traktör hariç 424 bin 219 adetlik üretim gerçekleştirerek sektörde yüzlerin gülmesini sağladı.
Medya takibinin öncü kuruluşu Ajans Press Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) verilerini derledi. Ajans Press’in incelemesine göre toplam üretimin yüzde 44,87’sinin karşılandığı Bursa’da günde 2 bin 115, saatte ise 88 araba üretildi.

10 yılın rekoru kırıldı

Ajans Press’in medya araştırmasına göre Mart ayında toplam otomotiv üretimi yüzde 23 artarak 157 bin 729 adet olarak gerçekleşti.2017 yılının Ocak-Mart dönemindeki üretim geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 44 artarak rekor kırdı. Ajans Press’in basında incelediği verilere göre geçtiğimiz yıldan itibaren ihracat haberleri basında oldukça ilgi gördü. Yazılı basında yapılan araştırmada geçtiğimiz yıldan beri basına 135 bin 193 ihracat haberi yansırken bunların 4 bin 274’ü otomobil ihracatı haberleri oldu.

 

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

İstanbul Autoshow kapılarını açıyor

 İstanbul Autoshow kapılarını açıyor İstanbul Autoshow 2017, 'Geleceğe Yakından Bakın' temasıyla açılıyor. Fuar, 21-30 Nisan tarihleri arasında ...

Automechanika İstanbul etkinliği başarıyla gerçekleşti

 Automechanika İstanbul etkinliği başarıyla gerçekleşti 6-9 Nisan tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Automechanika Istanbul'da, 33 ülk...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Var olmayı sürdürmek

Arama...


Gelişmiş Arama
transport logistic

Kampanyalar
TASIYANLAR SAYI 205

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x