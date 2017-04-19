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PO'dan Maats İnşaat Makineleri'ne özel madeni yağ serisi
19 Nisan 2017, 16:46
Petrol Ofisi, iş makinaları pazarının önde gelen oyuncularından Maats İnşaat Makinaları'nın distribütörü olduğu Doosan ve Manitou markalarına özel bir madeni yağ serisi geliştirdi.
Petrol Ofisi, Doosan ve Manitou iş makinalarının Türkiye distribütörü olan Maats İnşaat Makinaları ile önemli bir iş birliğine imza attı. Petrol Ofisi Madeni Yağlar’ın sahip olduğu bilgi birikimi doğrultusunda Maats İnşaat Makinaları’nın taleplerine uygun olarak Petrol Ofisi Madeni Yağlar tarafından üretilen ‘MaatsOil’ madeni yağları, Doosan ve Manitou İş Makinaları sahipleri ve yetkili servisleri tarafından periyodik bakım ve onarımlarda kullanılacak.
İş makinalarının çok daha verimli ve uzun ömürlü kullanım özellikleri sunmasını sağlayan MaatsOil markalı madeni yağlar, Türkiye genelindeki tüm Maats şube ve yetkili servislerinin resmi yağı olarak tercih edilecek. Doosan ve Manitou iş makinaları tarafından belirlenen standartlara uygun viskozitede geliştirilen MaatsOil, Petrol Ofisi Madeni Yağlar’ın Derince’deki ileri teknoloji ile imalat gerçekleştirdiği fabrikasında üretiliyor.
Motor, Şanzıman/Dişli ve Hidrolik olmak üzere üç farklı tipte geliştirilen MaatsOil ürünleri, üstün koruma sağlaması ve uzun ömürlü olması özelliği ile ağır şartlarda çalışan tüm iş makinalarında yüksek performans sağlıyor. İş makinalarının uzun vadede en verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olan MaatsOil, yüksek koruma özelliği sayesinde makinaların bakım giderlerinde de önemli bir tasarruf sağlıyor.
Maats İnşaat Makinaları Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Uğur Güllü ise iş birliğiyle ilgili olarak “Maats İnşaat Makinaları olarak Türkiye Distribütörlüğünü yapmakta olduğumuz Doosan ve Manitou marka makinalarda kullanılacak madeni yağlar konusunda kendi firma adımızı taşıyan MaatsOil‘i üretmek için Petrol Ofisi ile yapmış olduğumuz işbirliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.
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