Pamukkale, MAN yatırımına devam ediyor

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18 Nisan 2017, 16:19

MAN Lion's Coach EfficientLine 2+1 VIP; yenilenen özellikleri, Euro 6C motoru ile sağladığı yüksek performans ve yakıt tasarrufu ile otobüs pazarının tercih edilen markası olmaya devam ediyor.

Pamukkale Turizm, özmal filosunu güçlendirmek için yaptığı yatırımlarda 2017 yılında da MAN’ı tercih ederek, 20 adet yeni nesil Lion’s Coach Efficientline 2+1 VIP aldı.

Pamukkale Turizm’e 20 otobüslük Lion’s Coach EfficientLine filosu, MAN’ın Ankara üretim tesislerinde gerçekleştirilen törenle teslim edildi. Teslimat törenine MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, VDF MAN Finans Satış Müdürü Soner Delikan’ın yanı sıra Pamukkale Turizm’den Ankara Bölge Müdürü Ufuk Bababalım, Özmal Filo Müdürü Ahmet Aksoy ve her iki şirket yetkilileri katıldı.

Performansta güçlü, yakıtta cimri

MAN Lion’s Coach EfficientLine 2+1 VIP otobüslerin Türkiye yollarında yıllarca tecrübe edilmiş, hem yolcusunun hem de işletmecisinin memnuniyetlerini kazanmış, seyahat sektöründe haklı ve tescilli bir konumda olduğunu belirten Pamukkale Özmal Filo Müdürü Ahmet Aksoy, “Gerek sağladığı konfor, gerek yakıt tasarrufu ve gerekse ikinci eldeki avantajları ile Lion’s Coach EfficientLine 2+1 VIP, net bir şekilde kendini kanıtlamış bir model. Yeni neslinde ise geliştirilen bir çok özelliğinin yanı sıra Euro 6C ile gelen avantajlar gerçekten de çok önemli. MAN, Euro 6’nın temelini oluşturan Common Rail teknolojisindeki tecrübesini ve uzmanlığını konuşturmuş. Hem motorun gücünü 460 beygire çıkarmış ve torku arttırmışlar, hem de zaten yakıt tasarrufunda rakipsiz olan selefine göre daha yüksek tasarruf oranı sağlamışlar. Yeni nesil MAN Lion’s Coach EfficientLine 2+1 VIP, EfficientLine serisinin bilinen avantajlarının yanı sıra Euro 6C motoruyla, gerçekten de tam anlamıyla bir yakıt cimrisi olmuş. Tüm bunlara bir de MAN ile uzun yıllara dayanan köklü dostluğumuz ile yaygın ve cazip fırsatlar sunan Satış Sonrası Hizmetler faktörlerini eklediğimizde, yeni filo yatırımımızdaki tercihimiz de net bir şekilde gerçekleşti” açıklamasında bulundu.

Yeni nesli ile benzersiz avantajlar sunuyor

2017 yılının ilk teslimatını, Pamukkale Turizm gibi Türkiye seyahat sektörüne önemli katkılarda bulunan, işinde uzman ve köklü bir kuruluşa gerçekleştirmenin kendisi için ayrı ve özel bir anlam taşıdığını belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, “Pamukkale Turizm’e teslim ettiğimiz 20 adet otobüsün tamamı, yeni nesil MAN Lion’s Coach Efficientline 2+1 VIP araçlardan oluşuyor. Gerek Pamukkale Turizm’in önceki ve şimdiki siparişlerindeki bu tercihi ve gerekse sektörün bu yöndeki teveccühü, bizim bu alanda da ne kadar doğru bir geliştirme yaptığımızı da net bir şekilde ortaya koyuyor. Gerçekten de MAN Lion’s Coach EfficientLine 2+1 VIP, benzersiz yakıt tasarrufu, koltuk sayısı ve sunduğu konfor gibi birçok özelliği ile hem işletmeci hem de yolcuların büyük beğenisini ve takdirini kazanan sınıfında adeta rakipsiz bir otobüs. Sağladığı yakıt ve işletme tasarrufu ile seyahat sektöründeki rekabet ortamında sahibine çok önemli avantajlar sunuyor, konforu ile de fark yaratıyor” şeklinde konuştu.

Tüm talepleri fazlasıyla karşılıyor



2+1 VIP düzende yaptıkları bu geliştirmede, MAN araçlarının yüksek standartları ve üstün nitelikli özelliklerinin sağladığı çok önemli avantajlara dikkat çeken Can Cansu, “Konfordan taviz vermeden ultra slim, beş yıldızlı konfor standardını sağlayan yeni koltuklar kullanıyoruz. MAN Lion’s Coach EfficientLine 2+1 VIP’de koltuk aralıklarımız çok iyi seviyede. Tavan – taban yüksekliği, şoför uyuma kabinindeki genişlik ve daha birçok konuda benzersiz avantajlar sunuyoruz. Tabii ki geleneksel MAN kalitesinin yanı sıra EfficientLine serisinin kanıtlanmış, bilinen benzersiz yakıt tasarruflu MAN motoru ile. Tüm bu ayrıcalıklarla yolcusunun, kaptanının ve işletmecisinin tüm taleplerini fazlasıyla karşılayan MAN Lion’s Coach Efficientline 2+1 VIP, gerçekten de alanında en çok tercih edilen otobüs konumunu geliştirerek koruyor” dedi.

20 otobüslük yatırımın finansal çözümü vdf’den

Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Volkswagen Doğuş Finans’ın, 2015 yılı itibari ile MAN Finans ile birleşerek otomotiv ve hafif ticari araç finansmanındaki uzmanlığını ağır vasıta sektörü ile de güçlendirdiğini belirten VDF MAN Finans Satış Müdürü Soner Delikan da, “VDF, Pamukkale Turizm ile MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. gibi, alanlarındaki köklü markaların birlikte yürüttüğü projelere çözüm ortağı olarak katkı sağlamıştır. MAN Finans; ülke ekonomisinin büyümesine ve gelişmesine paralel olarak ve hızla gelişen Türkiye ulaştırma ve seyahat sektörünün en önemli markaları arasında yer alan bu iki köklü kuruluşun 2015 yılından bu yana yürüttüğü 120‘den fazla otobüs alımını kapsayan projelere 80 milyon TL üzerinde finansman sağlayarak, bu güzel işbirliğinin bir parçası olmuştur” diyerek, MAN Finans olarak bu verimli işbirliği sonucunda Pamukkale Turizm’in MAN otobüsleri ile yolcularına güvenli ve konforlu seyahat imkanı sunmaları için yürütülen çalışmalara destek olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

