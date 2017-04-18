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Ford Trucks Konvoyu yola çıkıyor
18 Nisan 2017, 11:20
Ford Trucks ile 11 İlde “Her Yükte Her Molada Birlikte”
Müşterileriyle “Her Yükte Her Molada Birlikte” olacak olan Ford Trucks Tanıtım Turu’nun ilk durağı Bursa olacak.
Her ilde 2 gün boyunca sürecek roadshow kapsamında katılımcılar, servis indirimlerinden, ücretsiz lastik kontrollerine, sürpriz hediyelerden çeşitli aktivitelere kadar birçok fırsattan yararlanabilecek.
55 yılı aşkın kamyon üretim tecrübesi ve müşteri deneyimi ile global pazarlarda ve Türkiye’nin her bölgesinde faaliyet gösteren Ford Trucks, 21 Nisan-26 Mayıs tarihleri arasında 11 ili kapsayacak süprizlerle dolu bir tanıtım turuna çıkıyor.
21 Nisan’da Bursa’da başlayacak olan tanıtım turu kapsamında katılımcıları sürpriz hediyeler, özel indirimler ve çeşitli etkinlikler bekliyor. Etkinlik kapsamında katılımcıların araçlarına bir sonraki servis girişlerinde geçerli olmak üzere %20 indirim* fırsatı sağlanırken, etkinliğe katılan tüm araçlara Lassa’dan ücretsiz lastik kontrolü ve etkinliğe özel indirimler sunulacak. Katılımcıları gün boyunca çeşitli yarışma, oyun, ikram ve sürpriz hediyelerin beklediği etkinliklerde Castrol sponsorluğunda ücretsiz internet erişimi de sağlanacak. Ayrıca, Ford Trucks FM’den gün boyunca yol ve hava durumu haberleri verilecek, canlı sohbetler gerçekleştirilecek.
Etkinliğin gerçekleşeceği il, lokasyon ve tarihler şöyle;
Bursa: 21-22 Nisan (BalPetrol-Gölbaşı)
Eskişehir: 24-25 Nisan (Taşıyıcılar Kooperatifi)
Isparta: 26-27 Nisan (Yağbasan Tesisleri)
Adana: 1-2 Mayıs (Adana Nakliyeciler Sitesi)
Gaziantep: 3-4 Mayıs (Gaziantep Nakliyeciler Sitesi)
Mardin: 6-8 Mayıs (Nas Oto)
Diyarbakır: 10-11 Mayıs (Diyarbakır Oto)
Kayseri: 15-16 Mayıs (Yahyalı Nakliyeciler Sitesi)
Ankara: 17-18 Mayıs (Lojistik Üssü)
Samsun: 22-23 Mayıs (Menemenci Selahattin)
Artvin: 25-26 Mayıs (Hopa Merkez)
*Kampanya 31 Ağustos’a kadar geçerli olup yalnızca 1 kez indirimden faydalanılabilecektir.
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