Anasayfa » Ağır Ticari

Ford Trucks Konvoyu yola çıkıyor

18 Nisan 2017, 11:20

Ford Trucks ile 11 İlde “Her Yükte Her Molada Birlikte”

Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, 21 Nisan – 26 Mayıs tarihleri arasında 11 ili kapsayacak sürpriz indirimler ve çeşitli aktivitelerin olacağı bir tanıtım turuna çıkıyor.