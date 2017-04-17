Mercedes-Benz Türk'ten Nisan ayına özel fırsatlar

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17 Nisan 2017, 18:42

Mercedes-Benz Türk, Nisan ayı süresince farklı ürün gruplarında yeni kampanyalar sunuyor.



Mercedes-Benz Türk, otomobil ve hafif ticari araçlar için hazırladığı Nisan ayına özel kampanyalarla avantajlı faiz ve ödeme seçenekleri sunuyor.

Mercedes-Benz Otomobil Kampanyaları

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Şubat ayına özel hazırladığı kampanya kapsamında A-Serisi, B-Serisi, CLA ve GLA otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda;

- 100.000 TL’ye varan kredi alımında 36 aya varan vade seçenekleri ve

- 3.405 TL’den başlayan aylık ödeme planlarından yararlanmak mümkün.

Şubat ayına özel hazırlanan bir diğer kampanya kapsamında Mercedes-Benz C-Serisi ve Mercedes-Benz E-Serisi de uygun kredi ve ödeme seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda;

- Mercedes-Benz C-Serisi’ne, 75.000 TL kredi tutarı için 2.245 TL’den başlayan aylık ödemelerle,

- Mercedes-Benz E-Serisi’ne ise 175.000 TL’ye varan kredi tutarı için kişiye özel olarak sunulan ödeme planı ayrıcalığı ile sahip olunabilir.

Şehir içi otomobil kullanımının ideal alternatifi olan smart fortwo veya smart forfour model otomobilleri tercih eden müşterilere ise;

- 40.000 TL kredi, % 0 faiz avantajı ve 24 aya varan vade seçenekleriyle sunuluyor.

Mercedes-Benz hafif ticari araçlarda Şubat ayı kampanyaları devam ediyor

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Sprinter’e özel sunduğu kampanya kapsamında;

- ÖTV muafiyeti ile beraber 22.000 TL’ye varan indirimlere ek olarak,

- Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda % 0,99 sabit faiz oranı ve

- 48 aya varan vade seçenekleri ile 531 TL’den başlayan aylık ödemelerden yararlanılabiliyor.

Far ve yağmur sensörü, rüzgar savrulma asistanı ve şerit takip asistanı gibi standart güvenlik özellikleri ile tüm zamanların en iyi Sprinter’i, Şubat ayında avantajlı kampanyalarla sunuluyor.

Yeni Vito için Şubat ayında sunulan kampanya kapsamında;

- 4.250 TL’ye varan indirimlere ek olarak,

- %0,99 sabit faiz oranı fırsatıyla ve

- 797 TL’den başlayan aylık ödeme seçenekleriyle farklı kullanım alanlarına uygun bu araca sahip olunabiliyor.

Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, arttırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile Yeni Vito, cazip kredi olanakları ile müşterilerini bekliyor.

2. El Hafif Ticari Araç Kampanyaları

Mercedes-Benz Türk’ün 2. El hafif ticari araç markası Used1 altında Nisan ayında sunduğu kampanya kapsamında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda;

% 0,99’dan başlayan faiz oranı ile kurumsal müşteriler için 531 TL’den, kişisel müşteriler için ise 549 TL’den başlayan aylık ödemelerden yararlanılabiliyor.



Mercedes-Benz kamyonlarda Euro ya da TL ile ödeme seçenekleri

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Actros 1840-1844 hariç tüm Mercedes-Benz kamyon tipleri için geçerli olmak üzere Nisan ayında avantajlı faiz oranlarıyla araç kredisi sunuyor.

Mercedes-Benz araç, kasko ve bakım kredilerini kapsayan özel finansman kampanyasında;

250.000 TL’ye varan krediler, kurumsal müşteriler için %0,92’den başlayan avantajlı faiz oranları ve 4.126 TL’den başlayan aylık ödeme planı, şahıs firmaları için %0,96’dan başlayan avantajlı faiz oranları ve 4.294 TL’den başlayan aylık ödeme seçenekleriyle sunuluyor.

Euro ödeme seçeneklerinde ise Mercedes-Benz kasko ve bakım kredilerini kapsayan özel finansman kampanyasını tercih eden kurumsal müşteriler;

75.000 Euro’ya varan kredi tutarları için %0,24’ten başlayan faiz oranı, 48 aya varan vade seçenekleri ile 935 Euro’dan başlayan aylık ödeme planı seçeneklerinden yararlanabiliyor.

Actros 1840-1844 hariç tüm Mercedes-Benz kamyon tipleri için geçerli olmak üzere yalnızca bakım kredisini tercih eden kurumsal müşterilere ise; 20.000 TL’ye varan kredi, 48 aya varan vade seçenekleri ile 287 TL’den başlayan aylık ödeme planı ile sunuluyor.

Euro ödeme seçeneklerinde ise kurumsal müşteriler; 6.000 Euro’ya varan kredi tutarları için 48 aya varan vade seçenekleri ile 72 Euro’dan başlayan aylık ödeme fırsatından faydalanabiliyor.

Mercedes-Benz otobüslerde ayrıcalıklı fırsatlar

Nisan ayı kampanyası kapsamında Mercedes-Benz Travego 15 SHD, Tourismo 15 RHD ve Tourismo 16 RHD otobüs alımlarında da müşteriler özel avantajlardan faydalanabiliyor.

Kampanya kapsamında Mercedes-Benz Kasko kullanımında;

600.000 TL’ye varan krediler, 40 ay vadeli % 1,17 sabit faiz oranı sunuluyor.

Euro ödeme seçeneğinde ise 200.000 Euro’ya varan kredi tutarları için % 0,51 sabit faiz oranından yararlanmak mümkün.