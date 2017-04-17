Yeni Renault Koleos ve Captur İstanbul Auto Show'a hazır

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17 Nisan 2017, 18:23

Renault, 20 Nisan 2017 tarihinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açacak İstanbul Autoshow'da 2. Salon'da yerini alıyor.





Renault, Autoshowda Yeni Captur ve Koleos’un Türkiye ilk gösterimini gerçekleştiriyor ve böylece Kadjar ile birlikte SUV ürün gamı tamamlanıyor. Yeni Captur daha cesur ve iddialı bir görünüme sahip. Yeni Koleos ise güçlü bir SUV’un tüm karakteristik özelliklerini bünyesinde barındırıyor.

Ayrıca Renault’nun tasarım anlayışı ve gelecekteki teknolojisi hakkında ipuçları veren elektrikli bir GT olan konsept model TREZOR da stantta sergileniyor. TREZOR, yeni Renault tasarım anlayışının izlerini taşıyor: sıcak, yalın ve duygu dolu hatlar; C-biçimli far tasarmı.

Elektrikli otomobil teknolojisinin öncüsü ve Avrupa’nın bu pazarda lider markası Renault, artık rekor düzeyde 400km’lik sürüş menzili sunduğu ZOE ile bu alanda yepyeni bir sayfa açıyor. Yeni Z.E. 40 pil ile donatılan Renault ZOE, artık rekor düzeyde 400 km’lik sürüş menzili sunuyor.

Renault’nun yaratıcısı olduğu D MPV segmentinde ise Yeni Espace, ilk kez otomobilseverlerle Autoshow’da buluşuyor. Otomobil SUV benzeri kaslı yapısıyla göze çarpan Espace, dinamizmi ve gücü temsil ediyor.

Motorsporları tutkunları için ise F1 Show Car Autoshow’un en ilgi çekici modellerinden biri olarak öne çıkıyor.

OGD (Otomotiv Gazetecileri Derneği) tarafından geçen hafta Türkiye’de Yılın Otomobili seçilen Megane Sedan da yeni ünvanı ile standın en gözde modelleri arasında yerini alıyor. 1488 m2 Renault standında ayrıca Talisman, Megane Ailesi, Clio HB, Twizy’nin de yer aldığı 16 araç sergilenecek.

