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Continental PremiumContact 6 ile maksimum güvenlik ve üstün yol tutuşu birarada
17 Nisan 2017, 18:02
Continental'in yeni yaz lastiği PremiumContact 6, maksimum güvenlik, konfor ve sportif özellikleri tek bir lastikte buluşturdu.
Continental, yeni PremiumContact 6 ile maksimum güvenlik, üstün yol tutuş özellikleri ve yüksek sürüş konforunu yeni sırt tasarımında bir araya getirdi. Continental uzmanları; kilometre performansı, yuvarlanma direnci ve konforda belirtilen hedeflere ulaşma konusunda çığır açan çalışmalara imza atıyor.
PremiumContact 6’nın sırt ve taban hamurlarının kristal silika bileşimi, özellikle ıslak yol koşullarında olağanüstü fren performansı sunuyor. Böylece, güvenlik en üst seviyede kalırken kilometre performansı da önemli ölçüde artıyor.
Konforu en üst noktaya taşıyan optimize edilmiş yol temas alanı ile daha rahat sürüş
PremiumContact 6’nın aşınma oranı optimize edilmiş polimer karışımı kilometre performansında yüzde 15’in üzerinde bir iyileşme sağlıyor. Yeni polimerler, günlük sürüş şartlarında her araç segmentinde lastik sırtının yol ile temas yüzeyini ve dayanıklılığını iyileştiriyor. Ayrıca sertliği optimize edilmiş sırt deseni, sürüş konforu ve kilometre performansını iyileştirirken iç ve dış gürültüyü yüzde 10 oranında azaltıyor.
Yol tutuşu optimize edilmiş desen tasarımı sayesinde her otomobilde spor sürüş keyfi
PremiumContact 6’nın gelişmiş makro bloklu tasarımı maksimum kontrol ve viraj dengesini garanti ediyor. Bu kompleks omuz yapısı yanal kuvvetlerin yola tam anlamıyla aktarılmasına olanak sağlıyor. İlave olarak, asimetrik oluk geometrisi yanal kuvvetlerin etkisi altındayken daha iyi bir yol tutuşu için sırt deseninin sertliğini artırarak blok deformasyonunu azaltıyor.
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