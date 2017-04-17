Automechanika İstanbul etkinliği başarıyla gerçekleşti

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17 Nisan 2017, 17:50

6-9 Nisan tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Automechanika Istanbul'da, 33 ülkeden katılımcı 110'u aşkın ülkeden ziyaretçiyle bir araya geldi.

Otomotiv endüstrisinin dünya çapında 3. büyük ticaret fuarı olan Automechanika Istanbul, 6-9 Nisan tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Automechanika Istanbul'un muhteşem başarısı, hem katılımcı hem de ziyaretçi açısından sahip olduğu yüksek uluslararası niteliği ile 4 etkileyici günün ardından bir kez daha kanıtlandı. Fuar, endüstrinin liderlerine ortak fayda ve gelişim için önemli fırsatlar sundu.

33 ülkeden 1217 katılımcı 13 salonda Parça ve Sistemler, Onarım ve Bakım, Yağ, Akü, Aksesuar, Reifen Jant ve Lastik, El Aletleri, Oto Yıkama ve Truck Competence konularında yeniliklerini sergiledi. Bu yıl Almanya, Çek Cumhuriyet, Çin, Hong Kong, İran, İtalya, Fas, Pakistan, İspanya, Tayvan, Fransa ve Güney Kore olmak üzere 12 resmi ülke pavilyonu ile fuarda yer aldı.

Automechanika Istanbul doğru projelerin doğru kişileri bir araya getirdiğini bir kez daha gösterdi. Yalnızca katılımcı açısından değil, aynı zamanda 110'u aşkın ülkeden gelen ziyaretçiler açısından da son yılların en uluslararası etkinliğine imza atıldı. 4 gün boyunca 43.874 kişi fuarı ziyaret etti. Ekonomi Bakanlığı ve Otomotiv İhracatçıları Birliği desteği düzenlenecen uluslararası satın almacı programı kapsamında Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Fas, Filistin, Sırbistan, Tunus ve Yunanistan’dan alıcılar fuarı ziyaret etti. Yurtdışının yanı sıra, Sanayi ve Ticaret Odaları ve Meslek Odaları ile işbirliği sonucunda Türkiye'nin dört bir yanından 100'ün üzerinde Anadolu delegasyonu fuarı ziyaret etti.

Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü Alexander Kühnel: ''Muazzam uluslararası kapasitesi ile, Automechanika Istanbul yeni pazarlara giriş yapmak isteyen firmalar için önemli fırsatlar sundu. Katılımcılarımızın yerli ve yabancı ziyaretçilerden duydukları yüksek memnuniyete tanık olmak bizleri çok mutlu etti. Ziyaretçi yoğunluğu açısından son yılların en ilgi çekici etkinliği yaşandı" diye belirtti.

Messe Frankfurt Genel Müdürü Tayfun Yardım ise fuarı şu sözlerle değelendirdi: "Böylesine profesyonel ve uluslararası bir fuarı organize etmekten gurur duyuyoruz. Automechanika Istanbul, yeni ithalat ve ihracat fırsatları ve iş büyütme için önemli bir buluşma noktası olarak hizmet ediyor. Ancak Automechanika Istanbul yalnızca bir ticaret fuarı değil, aynı zamanda Automechanika Academy bünyesinde düzenlenen semimer, atölyeler ve etkinliklerle birlikte önemli bir bilgi paylaşım platformu. Amacımız fuarın ve akademinin içeriğini her yıl daha da geliştirerek Automechanika Istanbul'un sektöre katkısını sürekli arttırmak."

Sektörün geleceği Automechanika Academy de tartışıldı

TAYSAD, OSS, AKÜDER ve TOBFED'in desteği ile gerçekleşen Automechanila Academy çeşitli seminer, atölye ve etkinliklerle sektörün geleceğine odaklandı. OSS tarafından "2030 yılına kadar otomotiv satış sonrası trendler", TAYSAD tarafından "Otomotive sektöründe 20.000 kariyer adımı", AKÜDER tarafından "Geleceğin Akü Teknolojileri", TOBFED tarafından "Türkiye'de araç bakım sektörü ve gelecek vizyonu" konulu seminerler düzenlendi. Ayrıca, 12. ve 14. salonlarda gerçekleşen atölyelerde, lastik tamiri, temel kaporta eğitimi, boya koruma, seramik kaplama, çizik giderme gibi çeşitli konular ele alındı ve dış alanda TOBFED tarafından Araç Yıkama Eğitimi düzenlendi.

Ayrıca, “E-mobility ve Geleceğin Teknolojileri” özel sergi ve forum alanı bu yıl ilk kez düzenlendi . 7. salonda organize edilen bu alanda otomotiv ana sanayi tedarikçi ve yeni girişimcileri, alternatif sürüş sistemleri, otonom sürüş, geleceğin filo yönetimi, akıllı şarj istasyonları, data yönetimi, alternatif yakıt teknolojileri konusundaki çalışmalarını sergiledi. Uzaktan bakım, telediagnostik, pil ve akü alanındaki heyecan verici teknolojik gelişmeler tartışıldı.

Automechanika Istanbul birbirinden etkileyici etkinliklere ev sahipliği yaptı

Önemli seminer ve atölyelerin yanı sıra, birbirinden renkli etkinlikler de fuar ziyaretçileri ile buluştu. İsmail Erzurumluoğlu tarafından üretilen ticari araç maketlerinin yanı sıra resim ve ilüstrasyon sanatçısı Osman Arık’ın, gerçekleştirdiği canlı performans otomobil çizimleri fuar ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu. Formula 1 simülatörü, 360 derece hareket eden uçak simülatörü ve Ralli simülatörü fuar ziyaretçilerinin keyifli vakit geçirmelerini sağladı.

Türk otomotiv ve yan sanayisinin gücünü dünyaya göstermek amacı ile Volkan Işık tarafından tasarlanan Türkiye’nin tek özgün yerli yarış otomobili Volkicar ve Volkicar simülatörü de fuarda yerini aldı. Bununla birlikte Türkiye’nin önde gelen atölyelerinden ES Garaj’ın fuar boyunca gerçekleştirdiği canlı performansa tanıklık edildi. 4 gün boyunca katılımcı firmaların ve Es Garaj’ın kendi üretimi parçalar kullanılarak 1987 model bir M3 spor otomobil restore edildi. Türkiye’nin en büyük otomobil kiralama firması olan Intercity, Porsche GT3 ve Caterham yarış otomobilleriyle birlikte fuarda yerini aldı. Türkiye’nin ralli tarihine ışık tutan Retro Ralli Sergisi de Automechanika Istanbul 2017’de yerini aldı ve yoğun ilgi gördü. Otomobil tarihine tanıklık etmiş ve artık sokaklarda nadir görebildiğimiz otomobiller Klasik Otomobil Kulubü’nün katkılarıyla Automechanika Istanbul’da sergilendi. Motor sporuna ilgi duyanlarsa TOSFED standında nasıl lisans alınabileceğinden eğitim ve seminerlere kadar çeşitli konularda bilgi alma fırsatı elde etti.

Yepyeni ürünler ve ilgi çekici etkinlikler ile Messe Frankfurt Istanbul ve Hannover Fairs Turkey Fuarcılık tarafından organize edilen 11. Automechanika Istanbul kapılarını büyük bir başarıyla kapadı. Bir sonraki Automechanika Istanbul 05-08 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenecek.