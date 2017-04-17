TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Endüstri Yan Sanayi

Brisa, Türkiye'nin Dijitalleşme öncüleri arasında

Brisa, Türkiye'nin Dijitalleşme öncüleri arasında

Tarih 17 Nisan 2017, 17:20

Brisa, Accenture Dijitalleşme Endeksi'nde bir kez daha Dijitalleşme Öncüsü ve kendi sektöründe Endüstri Lideri olarak yer aldı.

Brisa, dijitalleşme alanında da Türkiye’nin öncü kurumları arasında olduğunu Accenture Dijitalleşme Endeksi sonuçları ile bir kez daha kanıtladı. Şirket, 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da %83’lük skorla Dijitalleşme Öncüleri arasında yer aldı ve kendi sektöründe Endüstri Lideri oldu.

“Dijital Strateji”, “Dijital Hizmetler” ve “Dijital Operasyonel Yetkinlik” alanlarında, 10 kriterde 119 göstergeye göre değerlendirme yapılan Endeks’te Türkiye’nin dijitalleşme skoru %61 olarak belirlendi. Brisa, sektör ve Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde performans gösterdi.

Brisa’nın bir sanayi şirketinden inovasyon şirketine dönüşüm yolculuğunda dijitalleşmenin önemli bir rol oynadığına değinen Brisa Genel Müdürü Yiğit Gürçay; “Accenture Dijitalleşme Endeksi, 2. yılında ülkemizin dijitalleşme alanındaki gelişimine ışık tutmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sadece 14 şirketin yer aldığı Dijitalleşme Öncüleri arasında bu yıl 23 şirketin bulunması oldukça sevindirici. İlk yıldan itibaren bu alandaki liderler arasında yer alan şirketimizin de sektörümüzün ve ülkemizin dijitalleşme yolculuğunda önemli bir rolü ve sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Dijital Strateji alanında elde ettiğimiz %90’lık performans da doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. Bu alanda son kullanıcılardan satış noktalarına, tedarikçilerimizden şirket içindeki yapıya kadar her alanda dijitalleşmeye önem veriyoruz” dedi.

Brisa’nın uzun yıllardır sürdürdüğü hizmet inovasyonlarıyla müşteriye dokunan ‘Dijital Hizmetler’de fark yarattığını belirten Gürçay, sözlerine şöyle devam etti: “Şirketimizin ülke ortalamasının %52 olduğu bu alanda elde ettiği %83’lük skor, müşterilerimize yeni nesil ve dijital teknolojilerle mükemmel bir deneyim sunma hedefimizin bir sonucudur. Türkiye’nin ilk online lastik satış platformu Lastik.com.tr, lastik performansını dijital olarak kontrol edebilen ve operasyonel verimlilik sağlayan programlar gibi hizmetlerimizin yanı sıra geo-marketing, Büyük Veri gibi dijital teknolojileri iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Bundan sonraki dönemde de lider olmanın sorumluluğu ile yine sektörümüzde ilk olan yenilikleri hayata geçirmeye devam edeceğiz.''

Accenture Dijitalleşme Endeksi, Accenture, Vodafone, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Vakfı’nın ortaklığında, Türkiye’de şirketlerin dijitalleşme performanslarını tespit etmek, dijital kabiliyetlerini analiz etmek ve dijital potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla bu yıl ikinci kez gerçekleştirildi. Çalışmaya Türkiye’nin lider 106 şirketi katıldı.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Endüstri Yan Sanayi

Continental PremiumContact 6 ile maksimum güvenlik ve üstün yol tutuşu birarada

 Continental PremiumContact 6 ile maksimum güvenlik ve üstün yol tutuşu birarada Continental'in yeni yaz lastiği PremiumContact 6, maksimum güvenlik, konfor ve sportif özellikleri tek bir last...

Michelin, ağır vasıtalarda verimliliği artırıyor, maliyetleri düşürüyor

 Michelin, ağır vasıtalarda verimliliği artırıyor, maliyetleri düşürüyor Michelin, ağır vasıta lastikleri segmentinde tüketicileriyle buluşturduğu X Multi ve X line Serileriyle daha yüksek...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Var olmayı sürdürmek

Arama...


Gelişmiş Arama
transport logistic

Kampanyalar
TASIYANLAR SAYI 205

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x