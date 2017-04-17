UPS, daha fazla emtia kategorisi kabul etmek için portföyünü genişletti

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17 Nisan 2017, 17:13

Tehlikeli maddeler artık Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki 36 ülke arasında taşınabilecek.

UPS, global hava ağında kabul edilebilen 400'ü aşkın yeni emtia ve Avrupa'daki kara ağında kabul edilebilen 300'ü aşkın ürün ekleyerek tehlikeli maddelerin taşınmasına ilişkin global programını genişletti. Şirket aynı zamanda sevkiyatı kabul edilen seçili tehlikeli maddelerin izin verilebilir miktarını da artırdı.

UPS'in açıklamasına göre, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerden, tehlikeli madde olarak sınıflandırılan ürünlerin taşınmasına yönelik artan bir talep mevcut. Örneğin, sağlık hizmeti şirketlerinin laboratuvar ekipmanlarını temizlemek için kimyasal maddeleri nakletmeleri gerekiyor. Endüstriyel imalat şirketlerinin ise boya, sıkıştırılmış gazlar, yapıştırıcı maddeler ve pil gibi ürünleri nakletmesi gerekiyor. UPS artık bu işletmelerin 36 ülke arasında sevkiyat yapabilmesine yardım edebilecek.

UPS Avrupa Başkanı Nando Cesarone konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “UPS, şirketlerin tehlikeli madde taşımacılığında uygulanan katı ve çoğu zaman karmaşık şartlarla başa çıkmasına yardımcı oluyor. Artık müşterilerimizin hem geleneksel hem de tehlikeli madde gönderilerinin taşınmasına yönelik tek duraklı çözüm ihtiyaçlarını karşılayabileceğiz.”

UPS gönderi paketlerinin Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), ABD Ulaştırma Bakanlığı, Avrupa Tehlikeli Maddelerin Taşınmasına İlişkin Anlaşma ve Birleşmiş Milletler'e bağlı bir uzmanlık örgütü olan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından yayınlanan kılavuzlara uyacak şekilde basitleştirilmesi için teknoloji uygulamaları kullanıyor.

UPS müşterileri UPS Worldship® uygulamasını kullanarak tehlikeli madde sevkiyatlarının şartları karşılayıp karşılamadığını doğrulayabilecek ve gönderileri işlenmeye hazır olduğunda UPS'i bilgilendirebilecek.

UPS, çalışanlarına kapsamlı bir eğitim sunuyor ve tehlikeli maddelerin güvenli bir şekilde taşınması için ilave önlemler alıyor. Şirketin entegre taşımacılık ağı; sızdırmaz ambalajlar, yangına dayanıklı konteynerler ve yangına karşı koruyucu kılıflar kullanıyor.