Neoplan Yeni Tourliner siftahı Topçam Turizm ile yapıldı

17 Nisan 2017, 15:48

Üstün nitelikleri ile Türkiye seyahat sektöründe standartları yeni zirvesine taşıyan NEOPLAN Yeni Tourliner’de ilk teslimatlar, TOPÇAM Turizm’e yapıldı.





24-25 Mart 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen etkileyici bir şovla ilk kez Türkiye’de görücüye çıkan NEOPLAN Yeni Tourliner, sınıfında liderliği oluşturan estetik, konfor, teknolojik, ekonomiklik alanlardaki üstün nitelikleri ve yüksek standartları ile henüz lansman sırasında otobüs sektörünün önde gelen temsilcileri tarafından büyük ilgi ve takdir görmüş, talep toplamıştı. Sınıfının tartışmasız lideri Yeni Tourliner, otobüsün premium markası NEOPLAN ailesinin gerçek bir üyesi olarak; sadece ekstra yüksek yolculuk konforu, mükemmel iç ve dış tasarımı ile değil aynı zamanda ileri teknolojisi, sunduğu benzersiz ekonomik kazanımlar ve yüksek güvenlik standartları ile de ilk bakışta hayranlık uyandırdı.Yeni Tourliner’ın üstün niteliklerine paralel; müzik, teknoloji, tasarım ve koreografinin birleşerek, çarpıcı bir görsel ve işitsel şölen olarak sahnelendiği lansmanın henüz ilk saniyelerinde sektör temsilcilerinde oluşan büyük beğeni ve hayranlık, dakikalar içinde talebe dönüştü. Türkiye Lansmanı’nda sergilenen; özel tasarım ve renklerle üretilen 2+1 VIP oturma düzenli 3 adet NEOPLAN Yeni Tourliner, Türkiye seyahat sektörünün Tokat merkezli köklü firması TOPÇAM’a satıldı. Lansman otobüsleri olan özel metalik boyalı gold/sarı, yeşil ve lacivert renkli ilk üretim Yeni Tourliner’lar 4 Nisan Salı günü düzenlenen özel bir törenle TOPÇAM’a teslim edildi. Tokat Otogarı’nda düzenlenen teslimat töreni TOPÇAM Turizm’den firma sahipleri Erkut Dizman ve Olgun Dizman ile firma yetkililerinin evsahipliğinde gerçekleşti. MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Genel Müdür Tuncay Bekiroğlu, Otobüs Satış Direktörü Can Cansu ve Otobüs Bölge Koordinatörü Ufuk Demirer’in katıldığı törende, MAPAR Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Şahin ve diğer firma yetkilileri de hazır bulundular. Törenin ardından NEOPLAN Yeni Tourliner’lar kent turuna çıkarak Tokatlılara tanıtıldı. Gerçekleştirilen 3 adet Yeni Tourliner teslimatı ile birlikte 25 otobüse çıkan TOPÇAM Turizm’in özmal filosunun tamamı MAN ve NEOPLAN araçlardan oluşuyor.NEOPLAN Yeni Tourliner’ın tasarım, teknoloji, tasarruf ve işletme giderleri, konfor gibi birçok noktada çıtayı çok yukarılara taşıdığını belirten TOPÇAM Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Dizman, “Yeni Tourliner’ı ilk gördüğümüzde, ilk tanıdığımızda hemen almaya karar verdik. TOPÇAM Turizm olarak kaliteli hizmet vermeye, en üst seviyede konforlu yolculuk sunmaya odaklı bir gelişim stratejisi izliyoruz. Her alanda yaptığımız tüm geliştirmelerimizde hedefimiz hep daha iyisi, daha kalitelisi, daha konforlusu. Yeni Tourliner tüm bu alanlarda olduğu gibi sağladığı ekonomikle de kendine sektör standartlarının çok üstünde zirve yarattı. Bu doğrultuda filomuzu teknoloji harikası bu üç güzel otobüsle güçlendirdiğimiz için de ayrı bir mutluluk ve onur yaşıyoruz” dedi.Teknolojiyi ve gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten TOPÇAM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Olgun Dizman ise “Bu doğrultuda 2011 yılında filomuzun tamamını MAN ve NEOPLAN otobüslerle yeniledik. Böylece hem zamanın ve teknolojimizi güncel tutmayı garantiledik, hem de filomuzu modelli araçlarla genç tuttuk. Bugün 2017 model ve zamanımızın, hatta geleceğin taleplerini karşılayan 2+1 koltuklu son teknoloji ve yakıt ekonomisi yüksek, yolcularımızın memnuniyetini sağlayacak geniş koltuklara ve konfora sahip 3 adet NEOPLAN Yeni Tourliner’ı filomuza kattık. Her açıdan böylesine gelişmiş otobüsleri Türkiye karayollarına ilk kez TOPÇAM markası ile çıkarmak, Tokatlıların ve yolcularımızın hizmetine sunmak bizim için gurur ve onur kaynağıdır” dedi.Seyahat sektöründe yeni bir dönem başlatacak nitelikleriyle NEOPLAN Yeni Tourliner’ın her alanda yüksek standartların yeni referansını oluşturduğunu vurgulayan MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Tuncay Bekiroğlu da, “Yeni Tourliner, her alanda yeniliğin, teknolojinin geldiği son noktayı işaret ediyor. Olağanüstü konforu, estetik iç dizaynı ve birinci sınıf işçiliği ile yolcuları etkileyerek onların evlerinde hissetmelerini sağlayan Yeni Tourliner; açık, keskin ve göz alıcı hatlara sahip dizaynı, bi-xenon farları ile estetik ve dinamizmi mükemmel biçimde birleştiriyor. Yeni Tourliner’ın benzersiz tasarımı, aynı zamanda rüzgar direncinde orta sınıf bir SUV’un değerlerine sahip. Hem kabin içi hem de alt bagaj bölümleri hem büyüdü hem de daha kolay ve verimli bir yerleşim sunuyorlar. Geleceğin güvenlik normlarını bugünden karşılamasına karşın, 60 kilo daha hafif. Yolcu bölümünde koridorsuz zemin yapısı, özel koltukları, oldukça rahat diz mesafesi, standart uydu ve GPS antenleri ile seyahat konforunu da en üst düzeyde sunuyor. Bununla birlikte Euro 6C ile daha güçlü bir motora sahip olmasına karşın selefine oranla çok daha az yakıt tüketiyor. Bakım aralıkları uzun ve daha ekonomik işletme maliyetleri sunuyor. Yine standart olarak sunduğu ileri sürüş sistemleri, geliştirilmiş aktarma organları gibi daha birçok özelliği Yeni Tourliner’ı sınıfında adeta rakipsiz kılıyor” dedi.NEOPLAN’ın Yeni Tourliner ile seyahat sektöründe geleceği bugüne taşıdığını belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can CANSU ise “Yeni Tourliner’da birçok ileri teknoloji, birbiriyle uyumlu ve koordinasyon içinde mükemmel bir performans ortaya koyuyor. Çok daha iyi bir performansı, çok daha az emisyon salınımı ve çok daha düşük bir yakıt tüketimi ile sunuyor. Standart sunulan MAN TipMatic®, otomatikleştirilmiş 12 ileri Easy-Start şanzımanı ile çevreci Euro 6C motoru, Yeni Tourliner’da %10 yakıt optimizasyonu sağlıyor. Yine aracın standartları arasında yer alan EfficientCruise ve EfficientRoll sistemleri de hem sürüş konforu hem yakıt tasarrufu sağlıyor, hem de motor ömrünü uzatıyor. Yeni Tourliner’da kaptanlar da düşünüldü. Hem kokpitte hem de dinlenme alanlarında geliştirmeler yapıldı. Ayrıca araçların ikinci el değerleri de daha en baştan düşünüldü. Üstün nitelikleri ile ileride ikinci el pazarının da en gözde otobüsleri olacağı şimdiden öngörülen NEOPLAN Yeni Tourliner’da, ek bagaj bağlantı sistemi de standart olarak sunularak, gelecekte Avrupa 2. el pazarının kapısı da daha bugünden açıldı. Özetle Yeni Tourliner, hem yolcular, hem kaptanlar, hem de işletmeler için en ideal avantajları bir arada sunuyor. Her alanda sunduğu tüm bu ayrıcalıklı özellikleri ile Türkiye seyahat sektöründe yeni bir dönem başlatan, standartları zirveye taşıyan Yeni Tourliner’ın kısa sürede pazarda çok önemli bir hareketlilik yaşatacağına ve başarılı bir satış grafiği yakalayacağına inanıyorum” dedi.