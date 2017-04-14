Maxion İnci Jant'a Toyota'dan ''Başarı Ödülü''

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14 Nisan 2017, 19:57

Maxion İnci Jant Brüksel'de düzenlenen Toyota Motor Avrupa Yıllık Tedarikçi Toplantısı'nda ''tedarik'' kategorisinde başarı ödülünün sahibi oldu.





Maxion Wheels Grubu ve İnci Holding’in iştirakleri olan Maxion İnci Jant Sanayi A.Ş.,Toyota Motor Avrupa Yıllık Tedarikçi Toplantısından ödülle döndü. Toyota Motor Avrupa’nın düzenlediği gecede Maxion İnci Jant, “tedarik” kategorisinde başarı ödülü aldı.

Bölgesinde ve Avrupa’daki onlarca tedarikçi firmayı geride bırakan Maxion İnci Jant adına ödülü Maxion Wheels EEAP Satış’tan sorumlu Başkan Yardımcısı Mark Gerardts ve Türkiye Satış Direktörü Özlem Arkan aldı. Maxion İnci ve Maxion JantaşYönetim Kurulu Başkanı Mustafa Zaim, “Kalite yönetim sistemimizin etkinliğinin arttırarak, sektörün ürün kalite ve çeşitlilik beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için yaptığımız çalışmaların karşılığını ödül olarak alıyoruz. Tedarikçi sektöründeki rakiplerimizi,müşteri beklentilerini odağımızda tutarak ve süreç iyileştirme, inovasyon ve teknoloji yatırımlarımızla fark yaratarak geride bıraktık. Maxion İnci olarak her zaman en iyiyi hedeflemeye devam edeceğiz, bu tür ödüller bizi daha büyük başarılar ve daha büyük yatırımlar için motive ediyor” dedi.

Maxion İnci ve Maxion Jantaş’ın 2016 yılındaki toplam 270 milyon dolarlık ihracat rakamıyla Türkiye ekonomisine ciddi bir katma değer yarattığını belirten Mustafa Zaim, “Avrupa Toyota’dan son aldığımız ödülle bir kez daha kanıtladığımız gibi küresel otomotiv sanayinin küresel ölçekte tercih edilen tedarikçisiyiz.Ürünlerimiz dünyanın birçok noktasına ihraç ediliyor. İhracattaki başarısından sonra tedarik alanında da Avrupalı rakiplerini geride bırakan Maxion İnci Jant olarak başarılarımızla gurur duyuyoruz.Manisa’daki işletmelerimizin başarısı, Türkiye için uluslararası tedarikçi sektöründe bir referans niteliği taşıyor.” diye konuştu.