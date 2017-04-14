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Mars Hava ve Deniz Kargo'ya bir ödül daha
14 Nisan 2017, 19:48
Kargo Acenteleri Ödül Töreni'nde Mars Hava ve Deniz Kargo, geçtiğimiz yıl gösterdiği üstün performansından dolayı ödül aldı.
Katar merkezli ulusal havayolu Qatar Airways tarafından düzenlenen Kargo Acenteleri Ödül Töreni’nde Mars Hava ve Deniz Kargo, geçtiğimiz yıl gösterdiği üstün performansından dolayı ödül almaya hak kazandı.
28 Mart Salı akşamı Elite World Europe Hotel’de gerçekleştirilen törende, 2016 yılında en iyi performans gösteren acenteler ödüllendirildi. Mars Hava ve Deniz Kargo adına ödülü, Türkiye Hava İhracat Satış ve Operasyon Müdürü Bora Sarp aldı. Sarp, Mars Hava ve Deniz Kargo olarak her yıl artan iş hacimlerinden ve aldıkları ödüllerden dolayı gurur duyduğunu belirtti.
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