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Quattro Lojistik filosunu Tırsan ile yeniledi

Quattro Lojistik filosunu Tırsan ile yeniledi

Tarih 14 Nisan 2017, 19:43

Lojistik sektörüne yeni bir bakış açısı getirmek için kurulan Quattro Petrol Enerji ve Lojistik, filosunu Tırsan ile yeniledi.

Tırsan, sunduğu çözümlerle lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam ediyor. Hızlı, kaliteli ve verimli lojistik hizmet sağlamak için 2012 yılında kurulan Quattro Petrol Enerji ve Lojistik Tic. A.Ş. filosuna 50 adet Tırsan Çift Katlı Frigo T.SRI P kattı. Araçların 36 adetlik ilk partisi, Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu tarafından Tırsan’ın Adapazarı fabrikasında düzenlenen törenle, Quattro Petrol Enerji ve Lojistik Tic. A.Ş. CEO’su Cengiz Yılmaztürk’e teslim edildi.

Gerçekleşen teslimat töreninde konuşan Quattro Petrol Enerji ve Lojistik Tic. A.Ş. CEO’su Cengiz Yılmaztürk; tekstil, otomotiv, inşaat, kimyasal, gıda, su ürünleri ve ilaç gibi farklı ürünlerin taşımalarını gerçekleştirdiklerini belirterek amaçlarının müşterilerine en hızlı ve en verimli lojistik hizmeti sağlamak olduğunu ifade etti. “Bu nedenle filomuzu Tırsan ile büyütüyoruz” diyen Yılmaztürk, Tırsan’ı kaliteli ürünler ürettiği ve güvenilir bir marka olduğu için tercih ettiklerini, bununla birlikte vermiş oldukları lojistik hizmetlerinde Tırsan araçlarının kendilerine büyük avantaj sağladığının altını çizdi.

Cengiz Yılmaztürk, yeni aldıkları araçların iç net yükseklikleri nedeniyle daha fazla yük taşıma imkanı sunduğunu, çift kat opsiyonu ile ürünleri istedikleri yükseklikte yükleyebildiklerini aktardı. Yılmaztürk, “Tırsan Çift Katlı Frigo, panele entegre raylarıyla ihtiyacımız olan iç genişliği maksimum seviyede sunuyor. Alüminyum zemin yapısı sayesinde araç temizliği de oldukça kolay ve gıda taşımacılığı için ihtiyacımız olan hijyeni sağlamamızda kolaylık sağlıyor. Öte yandan soğuk zincir taşımacılığı için ihtiyacımız olan tüm sertifikaları sunuyor. Bununla birlikte, aracın yan panellerindeki koruyucu plakalar yükleme ve boşaltma sırasında oluşan darbelerin araca zarar vermesini önlüyor. Baktığınız zaman aracın kaliteli ve sağlam yapısı taşıdığımız ürünlerin doğru şekilde korunacağı konusunda bize tam güven veriyor” dedi. 

 

 

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