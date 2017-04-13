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İnşaat firmalarının tercihi Ford Trucks inşaat serisi oldu
13 Nisan 2017, 16:57
Beton İstanbul 2017 Fuarı'nda Ford Trucks tarafından Nuh Beton'a 10 adet, Tırtaş Beton'a 1 adet 4142P Pompa, Yeşilbaş Beton'a ise 2 adet 3542P Pompa teslimatı yapıldı.
Nuh Beton, filosunu Ford Trucks İnşaat Serisi araç ile güçlendirdi. Firma, 25 adet 4142M, 10 adet 4142P olmak üzere toplam 35 adet Ford Trucks inşaat kamyonunu filosuna kattı. Araçlar, 13 Nisan Perşembe günü İstanbul Fuar Merkezi Beton Fuarı'nda düzenlenen törenle Nuh Beton'a teslim edildi.
Düzenlenen teslimat törenine Nuh Çimento Grubu CEO’su K. Gökhan Bozkurt, Nuh Beton Genel Müdürü Tamer Sağır, Nuh Çimento Grubu Satınalma Direktörü Osman Duru, Nuh Beton Teknik Koordinatörü Bülent Başarır, Nuh Beton Operasyon ve Pazarlama Direktörü Onurhan Kiçki, Ford Trucks Türkiye Direktörü Serhan Turfan, Ford Trucks Türkiye Satış Müdürü Burak Hoşgören, Ford Trucks Pazarlama Müdürü Armağan Hazar ve Ford Trucks Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Mustafa Bostancı katıldı. Şirket, Ford Trucks araçları büyük çaplı kentsel dönüşüm projelerinde kullanacak.
Ford Trucks, yeni beton pompası ve hafifletilmiş mikser serisini görücüye çıkardı
Ford Trucks inşaat serisi ile en zorlu koşullara meydan okuyor
Ford Trucks’ın damper, mikser, hafif inşaat ve beton pompası tipi araçların aralarında bulunduğu yeni modelleri, hafriyattan hazır betona, sektörün her alanını kapsayan bir çeşitlilik sunuyor. Genişleyen ürün gamı ile farklı üstyapılara uyum sağlayan Ford Trucks inşaat serisi, iki katına çıkarılan 1500 saat bakım aralığı ile işletme maliyetlerinde önemli iyileşmeler vaat ediyor. Ford Trucks inşaat serisi, şantiyelerin dik yokuşlu çalışma şartlarında 2150 Nm’ye varan yüksek tork ile yokuşları tırmanırken; yeni 400 KW gücündeki motor freni ile gücü sürekli kontrol altında tutuyor. Daha zorlu şartlar için ise opsiyonel olarak sunulan 600KW gücündeki Intarder seçeneği ile toplam 1000 KW lık frenleme kabiliyeti sayesinde en dik rampa ve yokuşlarda en ağır yükler güvenli bir şekilde yol alabiliyor.
Yeni Ford Trucks inşaat serisindeki bir diğer yenilik ise ‘otomatik şanzıman’ opsiyonu oldu. Ağır şantiye ortamları için en uygun şekilde tasarlanmış serilikte ve verimlilikte sınıfının lider özelliklerine sahip otomatik şanzıman, sürücülere sunduğu; Off-road, Rocking (Beşik Hareketi) ve Ekonomi modları ile her türlü kullanım şartında sürücülerin sorunsuz ilerlemesini sağlıyor. 22% lik dönüş açısı iyileştirmesi ile dar şantiye şartlarında yapılacak manevra sayısı önemli oranda azaltılarak; dar şantiye sahaları sürücüler için her türlü manevrayı yapabilecekleri bir oyun sahasına dönüştürülüyor.
Ford Trucks, yeni hafifletilmiş mikserlerini müşterileri ile buluşturuyor
Ford Trucks, inşaat sektörü beton işlerinin tüm ihtiyaçlarına hizmet eden 3542M, 4142M, 3542P ve 4142P araçlarına ek olarak; şimdi de 9 L motor ve kauçuk süspansiyon seçenekleri, standart olarak sundugu disk fren ve 8 ton ön aks kapasitesi ile 6x4 ve 8x4 hafifletilmiş mikser versiyonlarıyla karşımıza çıkıyor. Ürün gamına 9L 330 PS gücündeki motor, disk fren ve kauçuk süspansiyon ile ultra hafif 8x4 talebini karşılayacak 3233M aracını ekleyerek, 980 kg’a kadar hafifletilmiş yeni mikser serisini müşterileri ile buluşturdu. Güçlenen 8T on aks kapasitesi ve ağırlık avantajı ile artık daha az seferde daha çok iş yaparak inşaat alanlarının yeni gözdesi olacak bu araç, müşteriye her konuda avantaj sağlayacak.
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