İnşaat firmalarının tercihi Ford Trucks inşaat serisi oldu

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13 Nisan 2017, 16:57

Beton İstanbul 2017 Fuarı'nda Ford Trucks tarafından Nuh Beton'a 10 adet, Tırtaş Beton'a 1 adet 4142P Pompa, Yeşilbaş Beton'a ise 2 adet 3542P Pompa teslimatı yapıldı.





Nuh Beton, filosunu Ford Trucks İnşaat Serisi araç ile güçlendirdi. Firma, 25 adet 4142M, 10 adet 4142P olmak üzere toplam 35 adet Ford Trucks inşaat kamyonunu filosuna kattı. Araçlar, 13 Nisan Perşembe günü İstanbul Fuar Merkezi Beton Fuarı'nda düzenlenen törenle Nuh Beton'a teslim edildi.

Düzenlenen teslimat törenine Nuh Çimento Grubu CEO’su K. Gökhan Bozkurt, Nuh Beton Genel Müdürü Tamer Sağır, Nuh Çimento Grubu Satınalma Direktörü Osman Duru, Nuh Beton Teknik Koordinatörü Bülent Başarır, Nuh Beton Operasyon ve Pazarlama Direktörü Onurhan Kiçki, Ford Trucks Türkiye Direktörü Serhan Turfan, Ford Trucks Türkiye Satış Müdürü Burak Hoşgören, Ford Trucks Pazarlama Müdürü Armağan Hazar ve Ford Trucks Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Mustafa Bostancı katıldı. Şirket, Ford Trucks araçları büyük çaplı kentsel dönüşüm projelerinde kullanacak.

Ford Trucks, yeni beton pompası ve hafifletilmiş mikser serisini görücüye çıkardı



Ford Trucks, 13-15 Nisan’da İstanbul Fuar Merkezi’nde 9. kez düzenlenen ve inşaat sektörünün buluşma merkezi olan Beton İstanbul 2017 Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı’nda Ford Trucks 3233M, 4142M Mikser ve 3542P Pompa araçlarını sergiledi. Ford Trucks aynı zamanda, fuar kapsamında düzenlenen Beton 2017 Hazır Beton Kongresi’nin de ana sponsorları arasındaydı.

Ford Trucks inşaat serisi ile en zorlu koşullara meydan okuyor

Ford Trucks’ın damper, mikser, hafif inşaat ve beton pompası tipi araçların aralarında bulunduğu yeni modelleri, hafriyattan hazır betona, sektörün her alanını kapsayan bir çeşitlilik sunuyor. Genişleyen ürün gamı ile farklı üstyapılara uyum sağlayan Ford Trucks inşaat serisi, iki katına çıkarılan 1500 saat bakım aralığı ile işletme maliyetlerinde önemli iyileşmeler vaat ediyor. Ford Trucks inşaat serisi, şantiyelerin dik yokuşlu çalışma şartlarında 2150 Nm’ye varan yüksek tork ile yokuşları tırmanırken; yeni 400 KW gücündeki motor freni ile gücü sürekli kontrol altında tutuyor. Daha zorlu şartlar için ise opsiyonel olarak sunulan 600KW gücündeki Intarder seçeneği ile toplam 1000 KW lık frenleme kabiliyeti sayesinde en dik rampa ve yokuşlarda en ağır yükler güvenli bir şekilde yol alabiliyor.

Yeni Ford Trucks inşaat serisindeki bir diğer yenilik ise ‘otomatik şanzıman’ opsiyonu oldu. Ağır şantiye ortamları için en uygun şekilde tasarlanmış serilikte ve verimlilikte sınıfının lider özelliklerine sahip otomatik şanzıman, sürücülere sunduğu; Off-road, Rocking (Beşik Hareketi) ve Ekonomi modları ile her türlü kullanım şartında sürücülerin sorunsuz ilerlemesini sağlıyor. 22% lik dönüş açısı iyileştirmesi ile dar şantiye şartlarında yapılacak manevra sayısı önemli oranda azaltılarak; dar şantiye sahaları sürücüler için her türlü manevrayı yapabilecekleri bir oyun sahasına dönüştürülüyor.

Ford Trucks, yeni hafifletilmiş mikserlerini müşterileri ile buluşturuyor

Ford Trucks, inşaat sektörü beton işlerinin tüm ihtiyaçlarına hizmet eden 3542M, 4142M, 3542P ve 4142P araçlarına ek olarak; şimdi de 9 L motor ve kauçuk süspansiyon seçenekleri, standart olarak sundugu disk fren ve 8 ton ön aks kapasitesi ile 6x4 ve 8x4 hafifletilmiş mikser versiyonlarıyla karşımıza çıkıyor. Ürün gamına 9L 330 PS gücündeki motor, disk fren ve kauçuk süspansiyon ile ultra hafif 8x4 talebini karşılayacak 3233M aracını ekleyerek, 980 kg’a kadar hafifletilmiş yeni mikser serisini müşterileri ile buluşturdu. Güçlenen 8T on aks kapasitesi ve ağırlık avantajı ile artık daha az seferde daha çok iş yaparak inşaat alanlarının yeni gözdesi olacak bu araç, müşteriye her konuda avantaj sağlayacak.

Ford Trucks’ın mevcut 3542M ve 4142M mikser modelleri ise standart disk fren uygulamasının yanında farklı kullanım alanlarına yonelik şanzıman tipleri ve kabin modülleri ile kişiselleştirilebiliyor. 9 m3 ila 12 m3 üstyapıya uygun mikserler, ağır inşaat kullanımına hizmet eden 10 mm 500 MPa şasi ve opsiyonel kauçuk süspansiyon ile hafiflik ve gücü bir arada sunuyor. Ayrıca opsiyonel 12 ileri otomatik şanzıman seçeneği ile arazi şartlarına uygun kullanım modları mikser serisinde göze çarpan özellikler arasında yer alıyor.

Ford Trucks, ürün yelpazesine 2016 yılında kattığı ve 13L 420PS motor gücü ile kuvvetlendirilmiş beton pompası araçlarında da müşterilerine farklı opsiyonlar sunuyor. 6x4 3542P aracı 4500 mm dingil mesafesi ile sunulurken, 8x4 4142P araçlarında 5100 mm ve 6000 mm dingil mesafesi seçenekleri ile 42 ve 47 m’lik beton pompası üst yapısı uygulamasına da olanak sağlıyor.