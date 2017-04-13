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Yılın buluşması Beton 2017 başladı
13 Nisan 2017, 16:20
Dev projelerin hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini sağlayan hazır beton ve inşaat sektörü ile tedarikçilerinin buluşma noktası; Beton İstanbul 2017 Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.
13-15 Nisan 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuar, Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından Kalite Fuarcılık işbirliğiyle düzenleniyor.
9. Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı; Beton İstanbul 2017’de, agrega ve çimento üreticileri, katkı maddeleri üreticileri, maden ve taş ocağı işletmeleri, makina ve ekipman üreticileri, ilgili kamu kurumları ve sektörel yayınlar ürün ve hizmetlerini tanıtırken, yeni iş bağlantıları kuruyorlar.
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye Müteahhitler Birliği, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası tarafından desteklenen ve katılımcıların KOSGEB’in teşvik uygulamalarından yararlanabildiği Beton Fuarı, sektörün ihtiyaç duyduğu ürünler ile birlikte yeniliklere de ev sahipliği yapıyor.
Gündem kalite ve çevre
Beton 2017 Kongresi kapsamında düzenlenen konferans ve seminerlerde; hazır betonun hazırlanması, taşınması ve kullanılmasına ilişkin süreçlerde kalite kontrolü ve çevre etkileri ele alınıyor.
Beton bileşenleri; üretimde ve yerinde nitelik denetimi; özel betonlar, özel projelerde beton tasarım ve çözümleri; beton üretiminde geri kazanım ve geri dönüşüm; beton yollar ve karayolu beton güvenlik yapıları; beton santrali ve sevkiyat verimlilikleri; beton teknolojisinde son gelişmeler başlıkları altında sektörünün gelişimine katkı sağlayacak bildiriler sunuluyor. Uzman firmaların temsilcileri, akademisyenler, yerel ve merkezi kamu kurumlarının temsilcileri görüş alışverişinde bulunuyorlar.
“Sektörün önemini vurgulamak için çalışıyoruz!”
Kalite Fuarcılık Genel Koordinatörü Dağhan Mumcuoğlu konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:
“Beton Fuarı, ülkemizin ve içinde bulunduğumuz coğrafyanın hazır beton alanındaki tek ve en büyük organizasyonu olarak dokuzuncu kez sektörü buluşturuyor. Tekli yıllarda İstanbul’da düzenlediğimiz Beton Fuarı’nı çift yıllarda İzmir’de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda bir sonrası buluşmamız 2018’de İzmir’de olacak. Beton Fuarı’nın ülkemizin dünyaya açılan önemli kapılarından biri olan İzmir’in bu alandaki gelişimine yeni bir ivme katacağı kanaatindeyiz.
Türkiye Hazır Beton Sektörü, sadece ülkemizin değil, içinde bulunduğumuz tüm bölgenin en aktif sektörlerinden biri. Avrupa’da hazır beton üretiminde birinciyiz. Üretimde en gelişmiş teknolojileri kullanıyoruz ve bu yüksek kaliteli üretimin büyük bölümünü ihraç ediyoruz. Bu nedenle Beton Fuarı, ticari ve ekonomik açıdan uluslararası bir öneme sahip. Biz bu önemi vurgulamak ve geliştirmek için çalışıyoruz.”
Fuar katılımcıları:
ALFA TEST EKİPMANLARI
ALFATEK İHR.İTH.VE PAZ.
ANKARA ASİS DANIŞMANLIK
ATEL ENDÜSTRİYEL GÖRÜNTÜ İŞLEME ÖLÇÜM VE KONTROL SİSTEMLERİ
BASF TÜRK KİMYA SAN.
BESMAK LABORATUVAR VE İNŞ.TEST MAK.
BETONSTAR MAKİNA
BMS BETON MAKİNE .
BOOM MAKİNA
BORMAK END. MAK.
BST BETONSTAR YEDEK PARÇA MAK.
CHRYSO-KAT KATKI MALZEMELERİ
CST CORPORATION
DOĞUŞ TEKNİK MAKİNA
DRACO YAPI KİMYASALLARI
ERCA GROUP KİMYA SAN.
FALCON MAKİNA
FORD OTOSAN-FORD OTOMOTİV
FOSROC İDEA YAPI KİMYASALLARI
GBH MAKİNA
GCP UYGULAMALI TEKNOLOJİLER VE YAPI KİM.
GÖKER İŞ MAKİNALARI
GÜLHAN YEDEK PARÇA İMALAT
GÜRPOM İŞ MAK.
GÜVEN MAKİNA
İKSA BETON VE YAPI KİMYASALLARI
İMER-L&T İŞ MAKİNALARI
İS-KA GRUP PLASTİK KAUÇUK METAL MAKİNA
KOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİ
KOZANOĞLU KOZMAKSAN HİDROLİK POMPA VE ARA ŞANZIMAN PTO İML.
KÜÇÜKOĞLU MAKİNE
LIEBHERR MAKİNE
LİYA LABORATUVAR TEST CİH.
LUKOIL LUBRICANTS MIDDLE EAST MADENİ YAĞ SAN
MC PLASTİK KALIP MAKİNE VE FİLTRE SANAYİ
MEKSİS MEKANİK SİSTEMLER İMALAT VE MÜH.
MERCEDES-BENZ TÜRK
MERSAN METAL
MİKROHOST SİSTEM
OSKAR MAKİNA
ÖZBEKOĞLU İTH.İHR.İNŞ.TAAH.VE MÜH.
Pİ MAKİNA OTOMOTİV
POLİSAN YAPI KİMYASALLARI
PUTZMEISTER MAKİNA
SDA ENDÜSTRİ İMALAT
SİKA YAPI KİMYASALLARI
SMS TORK-ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİ
SONMAK MERMER VE SONDAJ EKİPMANLARI
SÜZERTEKS MENSUCAT
TATMAK FORKLİFT VE İSTİF MAK.
TETA MADEN KIRMA ELEME MAKİNALARI
NASSAR GROUP
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ
UTEST MALZEME TEST CİHAZLARI VE MAKİNELERİ
WEILER MAB GmbH
WIRTGEN ANKARA MAK.
YAPICHEM KİMYA
YAPKİM YAPI KİMYA SAN.
YÜKSEL KAYA MAKİNA
ZOOMLION INTERNATIONAL TRADING(HK) CO.LTD.
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