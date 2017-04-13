Yılın buluşması Beton 2017 başladı

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13 Nisan 2017, 16:20

Dev projelerin hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini sağlayan hazır beton ve inşaat sektörü ile tedarikçilerinin buluşma noktası; Beton İstanbul 2017 Fuarı, İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

9. Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı; Beton İstanbul 2017’de, agrega ve çimento üreticileri, katkı maddeleri üreticileri, maden ve taş ocağı işletmeleri, makina ve ekipman üreticileri, ilgili kamu kurumları ve sektörel yayınlar ürün ve hizmetlerini tanıtırken, yeni iş bağlantıları kuruyorlar.TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye Müteahhitler Birliği, Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası tarafından desteklenen ve katılımcıların KOSGEB’in teşvik uygulamalarından yararlanabildiği Beton Fuarı, sektörün ihtiyaç duyduğu ürünler ile birlikte yeniliklere de ev sahipliği yapıyor.Beton 2017 Kongresi kapsamında düzenlenen konferans ve seminerlerde; hazır betonun hazırlanması, taşınması ve kullanılmasına ilişkin süreçlerde kalite kontrolü ve çevre etkileri ele alınıyor.Beton bileşenleri; üretimde ve yerinde nitelik denetimi; özel betonlar, özel projelerde beton tasarım ve çözümleri; beton üretiminde geri kazanım ve geri dönüşüm; beton yollar ve karayolu beton güvenlik yapıları; beton santrali ve sevkiyat verimlilikleri; beton teknolojisinde son gelişmeler başlıkları altında sektörünün gelişimine katkı sağlayacak bildiriler sunuluyor. Uzman firmaların temsilcileri, akademisyenler, yerel ve merkezi kamu kurumlarının temsilcileri görüş alışverişinde bulunuyorlar.Kalite Fuarcılık Genel Koordinatörü Dağhan Mumcuoğlu konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi:“Beton Fuarı, ülkemizin ve içinde bulunduğumuz coğrafyanın hazır beton alanındaki tek ve en büyük organizasyonu olarak dokuzuncu kez sektörü buluşturuyor. Tekli yıllarda İstanbul’da düzenlediğimiz Beton Fuarı’nı çift yıllarda İzmir’de gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu doğrultuda bir sonrası buluşmamız 2018’de İzmir’de olacak. Beton Fuarı’nın ülkemizin dünyaya açılan önemli kapılarından biri olan İzmir’in bu alandaki gelişimine yeni bir ivme katacağı kanaatindeyiz.Türkiye Hazır Beton Sektörü, sadece ülkemizin değil, içinde bulunduğumuz tüm bölgenin en aktif sektörlerinden biri. Avrupa’da hazır beton üretiminde birinciyiz. Üretimde en gelişmiş teknolojileri kullanıyoruz ve bu yüksek kaliteli üretimin büyük bölümünü ihraç ediyoruz. Bu nedenle Beton Fuarı, ticari ve ekonomik açıdan uluslararası bir öneme sahip. Biz bu önemi vurgulamak ve geliştirmek için çalışıyoruz.”ALFA TEST EKİPMANLARIALFATEK İHR.İTH.VE PAZ.ANKARA ASİS DANIŞMANLIKATEL ENDÜSTRİYEL GÖRÜNTÜ İŞLEME ÖLÇÜM VE KONTROL SİSTEMLERİBASF TÜRK KİMYA SAN.BESMAK LABORATUVAR VE İNŞ.TEST MAK.BETONSTAR MAKİNABMS BETON MAKİNE .BOOM MAKİNABORMAK END. MAK.BST BETONSTAR YEDEK PARÇA MAK.CHRYSO-KAT KATKI MALZEMELERİCST CORPORATIONDOĞUŞ TEKNİK MAKİNADRACO YAPI KİMYASALLARIERCA GROUP KİMYA SAN.FALCON MAKİNAFORD OTOSAN-FORD OTOMOTİVFOSROC İDEA YAPI KİMYASALLARIGBH MAKİNAGCP UYGULAMALI TEKNOLOJİLER VE YAPI KİM.GÖKER İŞ MAKİNALARIGÜLHAN YEDEK PARÇA İMALATGÜRPOM İŞ MAK.GÜVEN MAKİNAİKSA BETON VE YAPI KİMYASALLARIİMER-L&T İŞ MAKİNALARIİS-KA GRUP PLASTİK KAUÇUK METAL MAKİNAKOLUMAN OTOMOTİV ENDÜSTRİKOZANOĞLU KOZMAKSAN HİDROLİK POMPA VE ARA ŞANZIMAN PTO İML.KÜÇÜKOĞLU MAKİNELIEBHERR MAKİNELİYA LABORATUVAR TEST CİH.LUKOIL LUBRICANTS MIDDLE EAST MADENİ YAĞ SANMC PLASTİK KALIP MAKİNE VE FİLTRE SANAYİMEKSİS MEKANİK SİSTEMLER İMALAT VE MÜH.MERCEDES-BENZ TÜRKMERSAN METALMİKROHOST SİSTEMOSKAR MAKİNAÖZBEKOĞLU İTH.İHR.İNŞ.TAAH.VE MÜH.Pİ MAKİNA OTOMOTİVPOLİSAN YAPI KİMYASALLARIPUTZMEISTER MAKİNASDA ENDÜSTRİ İMALATSİKA YAPI KİMYASALLARISMS TORK-ENDÜSTRİYEL OTOMASYON ÜRÜNLERİSONMAK MERMER VE SONDAJ EKİPMANLARISÜZERTEKS MENSUCATTATMAK FORKLİFT VE İSTİF MAK.TETA MADEN KIRMA ELEME MAKİNALARINASSAR GROUPTÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİUTEST MALZEME TEST CİHAZLARI VE MAKİNELERİWEILER MAB GmbHWIRTGEN ANKARA MAK.YAPICHEM KİMYAYAPKİM YAPI KİMYA SAN.YÜKSEL KAYA MAKİNAZOOMLION INTERNATIONAL TRADING(HK) CO.LTD.