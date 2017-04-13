IVECO Madrid fabrikasına altın madalya

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13 Nisan 2017, 16:04

IVECO'nun Madrid fabrikası CNH Industrial'ın dünyadaki 64 tesisi arasında üretim mükemmelliğinde en üst düzeye ulaşmayı başaran ilk tesisi oldu ve altın madalya kazandı.

İspanya’nın başkenti Madrid’teki IVECO fabrikası CNH Industrial Group’un Dünya Klasında Üretim (WCM) programında Altın Seviyeye erişen ilk üretim tesisi oldu. Bu program, fabrikalarının ve süreçlerinin entegre yönetimi için küresel üretim sektörünün en yüksek standartlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu başarıyla birlikte Madrid fabrikası, Group’un dünya genelindeki 64 tesisi arasında üretimde mükemmellik açısından en yüksek dereceli tesisi haline geldi.

IVECO Marka Başkanı Pierre Lahutte konu ile ilgili şunları dile getirdi: “Madrid fabrikasıyla ve WCM Altın Seviye ile gurur duyuyoruz. Bu, fabrikada bulunan herkesin takım çalışması, bağlılığı ve kararlılığıyla mümkün olan devasa bir başarıdır. Tesiste önemli yatırımlar yaptık ve üretim sürecine dahil olan herkesin aralıksız çabası sayesinde, üretim sürecini tamamen elden geçirdik. Sonuç ise, montaj tesisinden ayrılan her bir aracın sınıfının en iyisi kaliteye sahip olması oldu.”

CNH Industrial Baş Üretim Direktörü Tom Verbaeten ise şunları ekledi: “Fabrikamızdaki tüm süreçleri 10 yıl önce yeniden yapılandırmaya başladık ve devamlı bir iyileştirmeyle aralıksız çaba harcadık. Bugün fabrika, üretim kalitesi açısından olabileceği en üst düzeyde. Sınıfının en iyisi olma düzeyine eriştik ancak burası varış noktamız değil, önümüzdeki mükemmellik çağımızın başlangıcı. Müşterilerimize IVECO kamyonlarında en iyi kaliteyi sağlamak için bu devamlı iyileştirme sürecinde de aynı şekilde çok çalışacağız.”

Madrid fabrikası, bu WCM denetimindeki geçmişindeki en iyi sonuçları elde etti. Bu başarı yıllardır yapılan ve güvenlikte sürekli artış, süreçlerde ve ürünlerde yüksek kalite, yüzde 100 hizmet düzeyine dönüşen iyileştirmelerin bir sonucu. Ayrıca fabrikanın çevresel iyileştirmeleri sonucunda üretilen araç başına karbon salınımında yüzde 53 azalma görüldü ve tesis atıklarının yüzde 99’u geri dönüşüm işlemine tabi tutuluyor. Bu iyileştirmelerin birçoğu fabrika çalışanlarının tavsiye programına katılmasına sayesinde mümkün oldu. Bu program konusunda Madrid fabrikası, her yıl her çalışan tarafından yapılan 28 öneri ile Group içinde küresel çapta bir örnek.

Madrid fabrikası: sektöründe kadın çalışan oranı en yüksek fabrika

Madrid IVECO fabrikası, markanın ağır araç yelpazesi; ikisi de dizel model olan Yeni Stralis ve Stralis XP, hem CNG hem de LNG modelleri bulunan Stralis NP ve Trakker için üretim hatları ile Araştırma ve Geliştirme merkezine ev sahipliği yapıyor. Sahadaki esnek ve kompleks üretim süreçleri, bu araçların 300 bine kadar farklı modelinin üretilmesine olanak tanıyor. Bu üretimin yüzde 87’si çoğunluğu Avrupa ancak Afrika, Asya ve Güney Amerika da olmak üzere ihraç etmek için yapılıyor.

Fabrikada toplamda 2 bin 500’den fazla kişi çalışıyor ve İspanya’daki otomotiv sektöründe kadın çalışan oranı en yüksek fabrika: Yüzde 21. Fabrika geçen yıl, Sürekli İyileştirme Sistemi kategorisinde Kaizen Enstitüsü’nün Mükemmellik Ödülü’nü kazandı.

IVECO, 1990 yılında tarihi İspanyol kamyon markası Pegaso’yu satın aldığında Madrid tesisine sahip oldu. 2016 yılında tesis Pegaso’nun 70. yıl dönümünü kutladı ve Stralis Sınırlı Üretim modelinin sunulmasıyla yıllar boyunca İspanya’daki sanayileşmenin arkasındaki güç olan bir isme bağlılığını gösterdi. Pegaso, 1946 yılında Empresa Nacional de Autocamiones (ENASA) olarak kuruldu. Madrid’de büyük üretim fabrikası projesi, derhal başlatıldı ve inşaatın ilk aşaması 1955 yılında tamamlandı. Pegaso’nun 1946 ile 1990 yılları arasında Madrid’deki toplam üretimi 405 bin birime ulaştı. 2008 yılında IVECO Pegaso adı altında üretim sahası, bir milyon araç satarak dönüm noktasına ulaştı.