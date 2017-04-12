ANT Lojistik'in tercihi Mercedes-Benz Actros

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12 Nisan 2017, 20:54

ANT Lojistik, filosunu 20 adet yeni Mercedes-Benz Actros1843 LSnRA ile güçlendirdi.



Filosunu düzenli olarak teknolojinin son ürünü, yükleme faktörü yüksek yeni tırlarla genişleten ve geliştiren ANT Lojistik, 40 adet Mercedes-Benz Actros 1843 siparişinin 20 adedinin teslim aldı ve filosundaki toplam aracı 155’e, Mercedes-Benz araç sayısını 70’e yükseltti.

Mercedes-Benz Türk tesislerinde gerçekleştirilen teslimat törenine ANT Lojistik Genel Müdürü Cem Eker, Genel Müdür Yardımcısı Ceren Eker Güven, Finans Direktörü Can Eker, Satış Direktörü Günay Hacıoğlu, Pazarlama Müdürü Ayça Sobutay, Mercedes-Benz Türk yetkili bayii Koluman Motorlu Araçlar İstanbul Şubesi Kamyon Satış Müdürü Aytekin Yeşil, Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama/Satış Müdürü Bahadır Özbayır ve Filo Satış Müdürü Haluk Burçin Aki katıldılar.

Mercedes-Benz Türk ve ANT Lojistik yöneticilerinin katıldığı törende ANT Lojistik Genel Müdürü Cem Eker, “Mercedes-Benz markası ile olan uzun yıllara dayanan işbirliğimiz dışında Mercedes-Benz’i tercih etmemizin birçok somut sebebi var. Öncellikle bu araçların bizim için en önemli iki özelliği, araçların sorunsuz olması ve işletme maliyetlerinin düşük olması. Bunun yanında Mercedes-Benz Finansal Hizmetler şirketinin bize sunduğu uygun ödeme koşulu ve uzatılmış garanti paketi. Bu sebeple Mercedes-Benz Actros’u tercih ettik.” şeklinde konuştu.

Eker, “1994’ten beri bitmiş araç lojistiği üzerine çalışan ANT Lojistik ekibi, yıllar içerisinde uluslararası taşımalardaki başarısından güç alarak, 2015 yılı sonrasında rotasını yurt içine çevirdi. Yurt içindeki distribütör, üretici ve ithalatçı otomotiv firmalarına da bayi dağıtımı, liman taşımaları, antrepo, serbest stok, PDI ve diğer katma değer yaratan hizmetler konusunda birçok markaya hizmet veriyoruz. ANT Lojistik tarafından satın alınan Mercedes-Benz Actros 1843 LSnRA çekiciler öncelikle Mercedes-Benz marka araçların taşınmasında kullanılacak. Yeni ürünlerimizle bu hizmetleri daha da güçlendireceğimize inanıyor, Mercedes-Benz Türk’e iş birliğinden dolayı teşekkür ediyoruz.” dedi.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Pazarlama ve Satış Müdürü Bahadır Özbayır ise, “Bugün, iş ortağımız ANT Lojistik şirketine 20 adet yeni Mercedes-Benz Actros1843 LSnRA teslimatını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Geçen sene piyasaya sunduğumuz ihtiyaca uygun geniş ürün yelpazemiz içerisinden Mercedes-Benz Actros1843 özellikle araç taşıması alanındaki kullanım için güçlü bir araç. 2017 yılının ikinci yarısında ulusal ve uluslararası lojistik sektörünün daha da hareketleneceğini ve bu araçlarımıza ilginin artacağını düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.



