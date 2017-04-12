Michelin, ağır vasıtalarda verimliliği artırıyor, maliyetleri düşürüyor

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12 Nisan 2017, 18:40

Michelin, ağır vasıta lastikleri segmentinde tüketicileriyle buluşturduğu X Multi ve X line Serileriyle daha yüksek performans ve dayanıklılığı garanti ediyor.

Yenilikçi teknolojileriyle lastik sektörüne yön veren Michelin “Total Performance” stratejisi sayesinde ağır vasıta grubu lastikleriyle düşük maliyet, yüksek güvenlik, yüksek performans sunarak şirketlere ve sürücülere büyük avantajlar sağlıyor. Michelin, ağır vasıta lastikleri segmentinde tüketicileriyle buluşturduğu X Multi ve X line Serileriyle emniyetten ödün vermediği gibi daha yüksek performans ve dayanıklılığı da garanti ediyor.

Ağır vasıta segmentindeki yeni ürünlerini ve pazara ilişkin değerlendirmelerini 12 nisan Çarşamba günü Michelin Türkiye Ağır Vasıta Lastikleri Ticari Direktörü Sertan Akçagöz, Michelin Türkiye Ağır Vasıta Lastikleri Pazarlama Müdürü Emir Aydemir ve Ağır Vasıta Lastikleri Ürün Teknik Müdürü Recep Uçan’ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikle anlatan Michelin, lastik pazarı ve yeni ürünleriyle ilgili detayları paylaştı.

Michelin Türkiye Ağır Vasıta Lastikleri Ticari Direktörü Sertan Akçagöz’ün açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte Akçagöz, “Türkiye, özellikle ağır vasıta lastikleri segmentinde mega projeler ve ülkemizin dinamik yapısı nedeniyle uzun süredir büyüme ivmesini sürdürüyor.

2016 yılında da Türkiye ağır vasıta lastikleri pazarı son üç yıldır olduğu gibi büyüme grafiğini korudu ve özellikle son 3 aylık dönemde gerçekleştirdiği satışlarla 2016 yılını %5’lik bir büyüme ile kapattı. Michelin Türkiye olarak pazarın üzerindeki büyüme oranımızla ve ülkemizin bu segmentteki potansiyeli ile grup içerisinde de bizim pozisyonumuzu sağlamlaştırıyoruz” dedi.

2017 ilk çeyrekte büyüme devam ediyor

Türkiye’nin Avrupa’nın en önemli ve en hızlı büyüyen ağır vasıta lastik pazarı olduğunu belirten Akçagöz şunları söyledi: “Ülkemizin Avrupa’ya oranla daha dinamik ve büyüme odaklı olması, inşaat sektöründe yaşanan hareketlilik sektördeki bu büyümeyi destekliyor. Biz de Michelin Türkiye olarak, ilk çeyrekte oldukça başarılı bir performans sergiliyoruz. 2017 yılını yeni ürünlerimiz, markalarımız, müşteri odaklı çözüm paketlerimiz, farklı ve yenilikçi satış kanalları sayesinde pazara oranla daha yüksek bir şekilde büyüyerek kapatmayı ve tüketicilerin tüm ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamayı planlıyoruz.”

Michelin Solutions

Sektörde bir ilk olarak gerçekleştirdikleri Michelin Solutions ile fark yarattıklarını belirten Akçagöz, “Yeni bir hizmet modeli olan Michelin Solutions ile ulusal ve uluslar arası onlarca firmaya anahtar teslim hizmet veriyoruz. Karsan’dan Mercedes’e Omsan’dan Borusan’a, Mars Lojistik’ten Gökbora ve Ekol Lojistik’e kadar pek çok firmanın yer aldığı müşteri portföyümüzde şirketler yakıttan sonra en büyük maliyet kalemi olan lastik ve lastik yönetimi konusunu tamamen bize devrediyorlar.

Kilometre başına faturalandırma, yol yardımı, raporlama, stok yönetimi, lastik bakım yönetimi, filo yönetimi ve çözüme bağlı hizmetleri bir arada sunuyoruz. Böylece ekipman, servis, satın alma gibi prosedürlerin hepsi bizim tarafımızdan yönetiliyor ve verimlilik artarken kilometre maliyetleri düşüyor” diye konuştu.

Michelin Solutions ile Türkiye’de pek çok mefa projeye hizmet sunduklarını belirten AKçagöz; dünyaya örnek teşkil eden bir işbirliklerini hayata geçirdiklerini ifade etti. Akçagöz, “İEET bünyesinde hizmet veren Karsan ve Mercedes’in Michelin Solutions ile olan işbirliği dünya çapında örnek bir model. Michelin Solutions bu model ile lastiğe bağlı herhangi bir sorun veya talepte 80 dakika gibi kısa bir sürede İstanbul’un neresinde olursa olsun araca ulaşıp talebi gerçekleştirme taahhüdü ile hizmet veriyor” şeklinde konuştu.

Sertan Akçagöz başarılarının altında yatanın düzenli müşteri ziyaretleri ve son kullanıcı odaklı yaklaşım olduğunu belirterek; “Michelin 16 müşteri yöneticisi ile Türkiye’nin her noktasındaki son kullanıcılara düzenli ziyaretler gerçekleştiriyor. 2016 yılında 12.000 müşteri ziyareti ve 60.000 in üzerinde araç lastiği inceledik. Saha ekibimiz, müşterileri ile paylaştığı raporlarla Doğru Lastik Kullanımı, Doğru Hava Basıncı, Yakıt Ekonomisi gibi alanlarda müşteriye özel analizler sunarak, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıdılar” diyerek sözlerini tamamladı.

Yeni Michelin X Multi ve X Line Energy lastikleri

Tanıtımı yapılan X Multi serisi ve MICHELIN X LINA ENERGY lastiklerinin özellikleriyle ilgili sunum yapan Emir Aydemir ve Recep Uçan, “Bölgesel ve uluslar arası taşımacılık şirketleri için en çok rağbet gören kamyon lastik serimizin yeni serisi X Multi’yi piyasaya sunuyoruz. Yeni nesil lastiklerin kilometre performansı bir önceki nesil Multi serisine kıyasla %15-20 fazla. Yeni Mİchelin X Multi lastikleri sürücülere her türlü hava ve yol koşulunda mükemmel bir yol tutuş ve uzun kullanım süresi sağlayacak” dedi.

X Line Energy ile 16.000 yakıt tasarrufu

Tüm araçlar için enerji verimliliğini ön planda tutan Michelin X Line Energy, yeni lastikte 100 kilometrede 1 litreye kadar, lastiğin ilk ömründe ortalama 16.000 TL yakıt tasarrufu ve 3.724 kg CO2 emisyon tasarrufu sağlayan lastikler, üstün bir yol tutuşu sağlıyor.

X Multi son teknolojileri bir araya getiriyor

X Multi bölglesel lastik serisi, nakliye şirketlerine ekstra değer ve performans sağlamaya yardımcı olan Regenion Tm, Infinicoil TM, Powercoil TM ve Carbion TM ürünlerinde kulalnılan son teknolojileri bir araya getiriyor. Lastiğin içine yerleştirilen RFID çipi sayesinde filo ve lastik yönetimini de basitleştiren yeni seri, gelişmiş filo ve stok yönetimi, operasyon takip kabiliyeti gibi birçok avantaj sağlıyor. İlk kilometreden son kilometreye kadar her türlü yol koşulunda lastiğin her milimetresinde yol tutuş kabiliyeti sunan lastikler, 4 temel lastik ebatında pazara sunulacak.

MICHELIN X LINE ENERGY

X Line Energy serisi yeni X LINE ENERGY F VE X LINE ENERGY D2 lastikleriyle, tüm araçlar için piyasadaki en iyi enerji verimliliği sunuyor. 3 aks için de A sınıfı olarak derecelendirilen lastikler, yuvarlanma direnci sayesinde sürücüleri daha yüksek tasarruf ile buluşturuyor.

Silicon, Infinicoil ve esnek sırt deseni Regenion olmak üzere 3 devrim niteliğindeki teknolojiyi bir araya getiren lastikler, güçlendirilmiş karkas yapısı ile lastik kullanım süresi boyunca maksimum dayanıklılık sunuyor. Yaratıcı materyalleri Carbion ile aşınmaya karşı daha dirençli olan lastikler, kilometre performansını arttırıyor ve yuvarlanma direncini azaltıyor.



