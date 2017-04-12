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İlk Liftli Isuzu Turkuaz Ankara Nallıhan Kooperatifi’ne Teslim Edildi

İlk Liftli Isuzu Turkuaz Ankara Nallıhan Kooperatifi’ne Teslim Edildi

Tarih 12 Nisan 2017, 12:33

Anadolu Isuzu, Türkiye’de ilk kez bir kooperatifte kullanılacak liftli otobüs teslimatını Anadolu Isuzu Şekerpınar fabrikasında gerçekleştirdi.

Anadolu Isuzu Satış Direktörü Tunç Karabulut, liftli Isuzu Turkaz otobüsün teslimatını Nallıhan Kooperatif üyesi Halil Ünsal’a gerçekleştirdi. Liftli Isuzu Turkuaz’ın sunduğu engelsiz ulaşım konsepti ile tüm engelli yolcular için kolay ve rahat ulaşım imkanı sağlanıyor.

Teslimat töreninde konuşan Nallıhan Kooperatif üyesi Halil Ünsal, “Türkiye’nin midibüs ihracat şampiyonu olan Anadolu Isuzu’nun liftli Turkuaz modelini çevreci ve kaliteli olduğu, hem kullanıcısı hem de yolcuları için yüksek düzeyde konfor sağladığı için ve düşük yakıt tüketimi olduğu için tercih ettim. Liftli Isuzu Turkuaz sayesinde Ankara Nallıhan halkına engelsiz ulaşım sağlayacak olmanın gurununu yaşıyorum” dedi.


 

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