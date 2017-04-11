Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Temsa'yı seçti

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11 Nisan 2017, 22:19

TEMSA, tüm Türkiye'deki toplu taşıma ağını geliştirme konusunda yerel yönetimlerin tercihi olmaya devam ediyor.

TEMSA, kent içi ulaşımın ihtiyaçlarına cevap veren ürün portföyüyle yerel yönetimlerin seçtiği marka olmayı sürdürüyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi için üretilen 24 adet TEMSA Prestij City, Başkan Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandallı ve kooperatiflerin başkan ve üyelerinin yanı sıra çok sayıda yerel yöneticinin katıldığı törenle teslim edildi. TEMSA Yurtiçi Satış Müdürü Baybars Dağ ve Bölge Satış Yöneticisi Sonat Demirci de etkinlikte yer aldı.

Törene katılan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, araçların Tekirdağ toplu taşıma filosuna katılmasına ilişkin olarak yaptığı konuşmada "Çalışmaya başlayan iki ulaştırma kooperatifinden, yolculara itibar göstermelerini istiyor, kendilerine başarılar ve kazasız belasız yolculuklar diliyorum" dedi.



“Daha konforlu ve güvenli toplu ulaşım için çözüm ortağıyız”

TEMSA adına törene katılan TEMSA Yurtiçi Satış Müdürü Baybars Dağ da, araç teslimlerini şu sözlerle değerlendirdi: “Şehirlerimizin büyüme ekseninde geçirdiği dönüşüm sürecinde kent hizmetlerinin en önemli parçalarından biri de toplu taşıma. TEMSA olarak, çok çeşitli güzergah özelliklerinin ihtiyaçlarını karşılayacak ileri teknoloji araçlar üretiyor ve 66 ülkeye ihraç ediyoruz. Daha konforlu, güvenli ve etkin bir toplu taşıma hizmeti için ülkemizin birçok noktasında yerel yönetimlerimize çözüm ortağı olmayı sürdürüyoruz. Teknoloji yatırımlarımızla sürekli geliştirdiğimiz araçlarımızın Tekirdağ halkına daha kaliteli bir günlük hayat sunacağından eminiz, araçlarımız tüm Tekirdağ’a hayırlı olsun.”



Tekirdağ’da şehir içi ulaşımın kalitesi Prestij City ile yükseliyor

Şehir içi ulaşımın özel gereklerine göre tasarlanan TEMSA Prestij City, yüksek yolcu kapasitesi, düşük yakıt tüketimi, yüksek tavanı ve ferah iç hacmiyle konforlu bir ulaşım sunuyor. Prestij City, sınıfında ilk kez uygulanan ve sürücüler tarafından da beğeniyle karşılanan viteste iken çalışmama özelliğiyle seyir güvenliğini de geliştiriyor.

