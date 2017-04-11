Euromaster'dan ağır vasıtalara özel kampanya

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11 Nisan 2017, 21:57

Michelin Grubu çatısı altında 200'e varan servis noktası ile lastik ve araç bakımı hizmeti veren Euromaster, ağır vasıta araçlar için avantajlı bir servis kampanyası başlattı.

Türkiye’de 52 ilde 200’e varan servis noktası ile hizmet veren Euromaster, ağır vasıta araçlara özel servis kampanyasına başladı. Sunduğu avantajlı fiyatlarla her segmentten araca lastik ve servis hizmeti veren Euromaster, ağır vasıta araçlar için kampanyalı Michelin lastiklerinden iki adet ve üzeri lastik alımına anında 100 TL servis indirimi sunuyor.

Euromaster, devreye aldığı ayrıcalıklı kampanya ile ağır vasıtaların yükünü hafifletirken yağ değişimi, ön düzen, klima gazı dolumu ve balans gibi servis alanlarında uygun fiyatlarla en iyi hizmeti sağlıyor.

Kampanyaya katılım gösteren Euromaster servis noktalarında geçerli olacak 100 TL servis indirimi, Michelin marka 315/80 R22.5 X MULTIWAY 3D XZE, 315/80 R22.5 X MULTIWAY 3D XDE ve 385/65 R22.5 X MULTI T lastiklerden her iki adet yeni lastik alımlarında uygulanacak. Ağır vasıta yağ değişimi, ağır vasıta ön düzen, ağır vasıta klima gazı dolumu, ağır vasıta sökme-takma ve balans servislerinde kullanılabilecek Euromaster’ın kampanya indirimi, 30 Nisan 2017 tarihine kadar devam edecek.

