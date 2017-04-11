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'0 Faiz' ve avantajlı bahar fırsatları Ford bayilerinde

'0 Faiz' ve avantajlı bahar fırsatları Ford bayilerinde

Tarih 11 Nisan 2017, 21:52

Ford, Nisan ayında düzenlediği kampanyalarla hem binek hem de ticari modellerde avantajlı fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Ford ticari araç modellerinde sunulan “0 faiz” kampanyası Nisan ayında da devam ederken, binek araç modellerinde de Dünya Avukatlar Günü ve Polis Bayramı kapsamında özel indirimler sunuluyor. Ayrıca 2016 ve 2017 Model tüm Ford Focus ve Courier modellerinde, Nisan ayı içinde FKasko satın alımında poliçe fiyatından 400 TL indirim uygulanıyor.


Binek araç modellerinde Hukuk ve Emniyet personellerine özel indirim


Ford, 5 Nisan Dünya Avukatlar Günü ve 10 Nisan Polis Teşkilatı’nın Kuruluş Yıldönümü kapsamında 7-30 Nisan 2017 tarihleri arasında tüm hukuk ve emniyet personellerine 2016 Model Mondeo, Fiesta ST-Line, Focus ST-Line ve tüm 1.0lt Ecoboost araçlar için perakende fiyat üzerinden %4, diğer 2016 Model Araçlar ve tüm 2017 Model binek araçlarda perakende fiyat üzerinden %2 indirim sunuyor.
Nisan ayında ayrıca 2017 Model tüm binek araç modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında 20.000 TL, 20 ay ve %0,95 faiz imkanı sunan Ford, “Her Şey Dahil Finans Paketi” tercih etmeyenlere ise 20.000 TL, 20 ay ve %0,99 faiz avantajı sunuyor.


Ticaride sınır tanımayanlara sıfır faiz fırsatı devam ediyor

Nisan ayında tüm Ford ticari modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında 24.000 TL’ye 20 ay, %0 faiz fırsatı sunuluyor.

“Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında Ford Transit Minibüs modellerinde 55.000 TL, 12 Ay ve %0 faiz, Courier modellerinde 36.000 TL, 18 ay, %0 faiz fırsatı Ford müşterilerini bekliyor. “Her Şey Dahil Finans Paketi”nden yararlanmayan Ford müşterileri ise Ford Transit Minibüs’e 50.000 TL, 12 ay, %0 faiz, Tourneo ve Transit Courier’e ise 30.000 TL, 18 ay, %0 faiz fırsatıyla sahip olabiliyor.

 

 


 

 

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TASIYANLAR SAYI 205

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