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'0 Faiz' ve avantajlı bahar fırsatları Ford bayilerinde
11 Nisan 2017, 21:52
Ford, Nisan ayında düzenlediği kampanyalarla hem binek hem de ticari modellerde avantajlı fırsatlar sunmaya devam ediyor.
Ford ticari araç modellerinde sunulan “0 faiz” kampanyası Nisan ayında da devam ederken, binek araç modellerinde de Dünya Avukatlar Günü ve Polis Bayramı kapsamında özel indirimler sunuluyor. Ayrıca 2016 ve 2017 Model tüm Ford Focus ve Courier modellerinde, Nisan ayı içinde FKasko satın alımında poliçe fiyatından 400 TL indirim uygulanıyor.
Nisan ayında tüm Ford ticari modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında 24.000 TL’ye 20 ay, %0 faiz fırsatı sunuluyor.
“Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında Ford Transit Minibüs modellerinde 55.000 TL, 12 Ay ve %0 faiz, Courier modellerinde 36.000 TL, 18 ay, %0 faiz fırsatı Ford müşterilerini bekliyor. “Her Şey Dahil Finans Paketi”nden yararlanmayan Ford müşterileri ise Ford Transit Minibüs’e 50.000 TL, 12 ay, %0 faiz, Tourneo ve Transit Courier’e ise 30.000 TL, 18 ay, %0 faiz fırsatıyla sahip olabiliyor.
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