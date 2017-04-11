Allison Transmission, servis ağını genişletiyor

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11 Nisan 2017, 21:45

Allison Transmission, yetkili distribütörü aracılığıyla dört yeni servis noktasını hizmete açtı.





Allison Transmission, Türkiye’deki tek yetkili distribütörü İlkerler Otomotiv’e bağlı olarak Denizli, Gaziantep, Batman ve Bursa’daki yeni servis noktaları ile hizmet ağını genişletiyor.

Allison Transmission Türkiye ve Orta Doğu Bölge Müdürü Taner Gider, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Yeni servislerimiz ve son kullanıcılarımıza yakınlıkları sayesinde daha hızlı servis ve yedek parça hizmeti sağlama imkanına sahibiz. Müşterilerimize yakın olmak, hem maliyet hem de zaman anlamında onlara avantajlar sunmamıza yardımcı olacak” dedi.

Allison Transmission yeni servis bilgileri;

Özgün Kardeşler Otomotiv

Merkez: Bayındırlık Mahallesi Emek Sanayi Sitesi A Blok No: 33 Merkez/Batman

Şube: Gültepe Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi F 1 Blok No: 136 Batman

Telefon: +90 488 218 03 00

Bilmak Otomotiv

Adres: Aydınlar Mahallesi 03061 Cadde No:9 Şehitkamil/Gaziantep

Telefon: +90 342 235 45 25

Öztamgüç Otomotiv

Adres: Sümer Mahallesi 2507 Sokak No:38, Denizli

Telefon: +90 258 251 48 87

Askar Motorlu Araçlar

Adres: Yaylacik Mahallesi İzmir Yolu Sokak Karalar Petrol Sitesi No 381/1, Bursa

Phone: +90 224 441 41 46

Allison tam otomatik şanzımanlar, Kesintisiz Güç Teknolojisi™ ile daha sarsıntısız, kesintisiz, tam güçte vites geçişleri ve üstün ivmelenme sunuyor. Doğru zamanda yapılan otomatik vites geçişleri sayesinde sürücülerin, performansı tam olarak yönetmesi ve benzersiz araç kontrolü sağlayabilmesi mümkün oluyor.

Taner Gider; “Türkiye’de şehir içi otobüslerinde artık tam otomatik şanzımanlar tercih ediliyor. Allison tam otomatik şanzımanların avantajlarını tercih eden filoların sayısı her geçen gün arttığından müşterilerimizin ihtiyaçlarını en ideal şekilde karşılamak üzere yeni servis anlaşmalarımızı imzaladık” diye belirtti.

