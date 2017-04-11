TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Allison Transmission, servis ağını genişletiyor

Allison Transmission, servis ağını genişletiyor

Tarih 11 Nisan 2017, 21:45

Allison Transmission, yetkili distribütörü aracılığıyla dört yeni servis noktasını hizmete açtı.

Allison Transmission, Türkiye’deki tek yetkili distribütörü İlkerler Otomotiv’e bağlı olarak Denizli, Gaziantep, Batman ve Bursa’daki yeni servis noktaları ile hizmet ağını genişletiyor.

Allison Transmission Türkiye ve Orta Doğu Bölge Müdürü Taner Gider, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Yeni servislerimiz ve son kullanıcılarımıza yakınlıkları sayesinde daha hızlı servis ve yedek parça hizmeti sağlama imkanına sahibiz. Müşterilerimize yakın olmak, hem maliyet hem de zaman anlamında onlara avantajlar sunmamıza yardımcı olacak” dedi.

Allison Transmission yeni servis bilgileri;

Özgün Kardeşler Otomotiv

Merkez: Bayındırlık Mahallesi Emek Sanayi Sitesi A Blok No: 33 Merkez/Batman

Şube: Gültepe Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi F 1 Blok No: 136 Batman

Telefon: +90 488 218 03 00

Bilmak Otomotiv

Adres: Aydınlar Mahallesi 03061 Cadde No:9 Şehitkamil/Gaziantep

Telefon: +90 342 235 45 25

Öztamgüç Otomotiv

Adres: Sümer Mahallesi 2507 Sokak No:38, Denizli

Telefon: +90 258 251 48 87

Askar Motorlu Araçlar

Adres: Yaylacik Mahallesi İzmir Yolu Sokak Karalar Petrol Sitesi  No 381/1, Bursa

Phone: +90 224 441 41 46

Allison tam otomatik şanzımanlar, Kesintisiz Güç Teknolojisi™ ile daha sarsıntısız, kesintisiz, tam güçte vites geçişleri ve üstün ivmelenme sunuyor. Doğru zamanda yapılan otomatik vites geçişleri sayesinde sürücülerin, performansı tam olarak yönetmesi ve benzersiz araç kontrolü sağlayabilmesi mümkün oluyor.

Taner Gider; “Türkiye’de şehir içi otobüslerinde artık tam otomatik şanzımanlar tercih ediliyor. Allison tam otomatik şanzımanların avantajlarını tercih eden filoların sayısı her geçen gün arttığından müşterilerimizin ihtiyaçlarını en ideal şekilde karşılamak üzere yeni servis anlaşmalarımızı imzaladık” diye belirtti.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

UPS'e 'Mükemmel Müşteri Deneyimi Ödülü'

 UPS'e 'Mükemmel Müşteri Deneyimi Ödülü' UPS, lojistik sektöründe müşteri deneyimini en iyi yöneten marka seçilerek,''Mükemmel Müşteri Deneyimi Ödül...

TEMSA'dan Yedek Parça Çalıştayı

 TEMSA'dan Yedek Parça Çalıştayı TEMSA'nın ilk kez düzenlediği Yedek Parça Çalıştayı'nda firmanın pazardaki yeri, 2017 hedefleri, yedek parç...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Var olmayı sürdürmek

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar
TASIYANLAR SAYI 205

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x