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Serin Treyler'den Whatsapp hattı

Serin Treyler'den Whatsapp hattı

Tarih 11 Nisan 2017, 15:43

Treyler sektörünün öncü firmalarından Serin Treyler, müşterilerinin görüş, öneri ve isteklerini kolaylıkla paylaşmaları için Whatsapp hattını hayata geçirdi.

Dijitalleşen dünyada mobil ve sosyal teknoloji araçları giderek yaygınlaşıyor. Bu teknolojileri yakından takip ederek hizmete alan Serin Treyler, satış ve satış sonrası hizmetlerinde müşterilerin kolaylıkla ulaşmasını sağlamak için web sayfasını yenileyerek geniş ürün yelpazesini, bayi ve servis ağlarını müşterileriyle paylaşıyor. Ayrıca sosyal mecrada aktifliğini sürdüren Serin Treyler facebook, instagram ve twitter hesapları ile müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Whatsapp hattı uygulaması başladı

Serin Treyler, 0 541 442 29 23 numaralı whatsapp hattını tüm müşterilerin kolaylıkla ulaşmaları için devreye koydu. Tüm görüş, öneri ve isteklerin kolaylıkla paylaşılmasına ve anında çözümler bulunmasına olanak sağlayan bu uygulama sayesinde, müşteri memnuniyetine verdiği önemi bir kez daha vurgulayan Serin Treyler, yeni geliştirilmekte olan tüm uygulama ve hizmetleri de yakından takip ederek en hızlı şekilde bunları da sistemine dahil etmeyi hedefliyor.

Serin Treyler Genel Müdürü Recep Serin, “Serin Treyler’in mobil ya da sosyal uygulamalarda iletişimini en üst seviyede tutmaya çabalıyoruz. Çünkü müşteri ile kurduğunuz diyalog ürününüzün kalitesi kadar önemli olmaya başladı.” dedi.

 

 

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