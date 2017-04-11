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Erkar Turizm'in tercihi Otokar Poyraz

Erkar Turizm'in tercihi Otokar Poyraz

Tarih 11 Nisan 2017, 15:27

Zonguldak Kilimli'de faaliyet gösteren, bölgenin en büyük personel taşıma firmalarından Erkar Turizm, filosunu 10 adet Poyraz ile güçlendirdi.

Otokar, Poyraz otobüsleri ile firmaların tercihi olmaya devam ediyor. Sahip olduğu Ar-Ge kabiliyeti ile müşteri talep ve beklentilerine uygun araçlar tasarlayıp üreten Otokar, Zonguldak Kilimli’de faaliyet gösteren, bölgenin en büyük personel taşıma firmalarından Erkar Turizm’e 10 adetlik Poyraz satışı gerçekleştirdi.

Düzenlenen teslimat töreni, Erkar Turizm Sahibi Erdinç Kargidan, Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, İç Pazar Ticari Araçlar Satış Direktörü Murat Tokatlı, Otobüs Satış Grup Yöneticisi Murat Torun, Karadeniz Bölge Satış Yöneticisi Erol Mertan ve Otokar bayii Özerler 2 Otomotiv’den Zafer Yazıcı katılımıyla gerçekleşti.

Erkar Turizm Sahibi Erdinç Kargidan anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada, “Otokar, yıllardır tercih ettiğimiz gerek kalite gerek servis gerekse de müşteri memnuniyeti anlamında sorunsuz çalıştığımız bir marka. Yeni çıkan ve kısa zamanda hem performansı hem de sunduğu ekonomi ile dikkat çeken Otokar Poyraz otobüslerinden 10 adet alarak filomuzu güçlendirdik. Bu konuda desteklerini esirgemeyen Otokar ailesine teşekkürlerimizi sunarız” dedi.

Küçük otobüs segmentinde fark yaratıyor

Poyraz’ın kısa zamanda yakaladığı başarıdan memnun olduklarını belirten Otokar Genel Müdür Yardımcısı Basri Akgül, küçük otobüs segmentinde yeni bir dönemi başlattıklarını ifade etti. Sektörden gelen talep üzerine geliştirilen Poyraz'ın 27+1 küçük otobüs segmentinde uygun ilk yatırım maliyeti, düşük parça ve işletme giderleri ile pazarı hareketlendireceğini belirten Akgül, “Poyraz otobüsümüz, manevra kabiliyeti, performansı, yenilikçi tasarımı, gelişmiş teknik ve güvenlik özellikleriyle sınıfında öne çıkmaya devam ediyor. Erkar Turizm’in de Otokar'ı tercih etmesinden büyük mutluluk duyduk. Yeni araçların hayırlı olmasını dileriz” dedi.


Türkiye'nin tüm yol koşulları gözlemlenerek geliştirildi

Sınıfının en yeni aracı olan Poyraz, 7.2 metre uzunluğa sahip. En geniş iz genişliği ile üstün yol tutuşu sağlayan Poyraz, güçlü, uzun ömürlü ve ekonomik motoru rakiplerinden ayrıştırıyor. Türkiye'nin tüm yol koşulları gözlemlenerek geliştirilen Poyraz, sınıfındaki en iyi minimum dönüş yarıçapı ile dar sokaklarda bile manevra yapabiliyor. Dayanıklı gövdesinde 112 kW gücünde, 493 Nm'lik motoru barındıran Poyraz, yüzde 42 eğimli rampa tırmanma performansıyla rakiplerini geride bırakıyor. Hafif gövde tasarımı, optimize edilmiş güç paketi ve aerodinamik gövdesi ile Poyraz, şerit takip sistemi, ABS, ESC, tam havalı frenler, motor ve imdat frenleri, viraj denge kolları ile önde ve arkada disk frenleriyle üstün güvenlik sunuyor. Segmentinin yükseklik ve genişlik olarak en ferah aracı unvanına sahip olan Poyraz, ergonomik sürücü kokpiti, kumanda düğmeleri, konforlu koltukları, diz mesafesi ve üstün güvenlik donanımı ile taşımacılık sektöründe yeni bir soluk getiriyor.

 

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