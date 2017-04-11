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Mertur, Mercedes Benz ile güçlendi
11 Nisan 2017, 15:20
Filosunda toplam 300 öz mal aracı olan Mertur, filosunu 6 adet Atego 2124 C 48 ile genişletti.
Oto taşımacılığında Türkiye’nin önde gelen firmalarından Mertur, filosuna 6 adet Atego 2124 C 48 kattı. Filosunda toplam 300 öz mal aracı olan Mertur, araçları Mercedes Benz Türk yetkili bayi Koluman Motorlu Araçlar’dan teslim aldı. Teslim edilen Atego 2124 C 48 araçlar şehir içinde 5 araç taşıma kapasitesi sunuyor.
Yeni araçların teslimatı kapsamında gerçekleşen tören 4 Nisan’da Mertur tesislerinde gerçekleştirildi. Törene Mertur Otomotiv ve Taşımacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Albayrak, Tır Planlama ve Operasyon Müdürü Karahan Tan, Koluman Motorlu Araçlar Kamyon Satış Müdürü Aytekin Yeşil, Kamyon Satış Danışmanı Şafak Şimşek katıldı.
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