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Mertur, Mercedes Benz ile güçlendi

Mertur, Mercedes Benz ile güçlendi

Tarih 11 Nisan 2017, 15:20

Filosunda toplam 300 öz mal aracı olan Mertur, filosunu 6 adet Atego 2124 C 48 ile genişletti.

Oto taşımacılığında Türkiye’nin önde gelen firmalarından Mertur, filosuna 6 adet Atego 2124 C 48 kattı. Filosunda toplam 300 öz mal aracı olan Mertur, araçları Mercedes Benz Türk yetkili bayi Koluman Motorlu Araçlar’dan teslim aldı. Teslim edilen Atego 2124 C 48 araçlar şehir içinde 5 araç taşıma kapasitesi sunuyor.

Yeni araçların teslimatı kapsamında gerçekleşen tören 4 Nisan’da Mertur tesislerinde gerçekleştirildi. Törene Mertur Otomotiv ve Taşımacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Albayrak, Tır Planlama ve Operasyon Müdürü Karahan Tan, Koluman Motorlu Araçlar Kamyon Satış Müdürü Aytekin Yeşil, Kamyon Satış Danışmanı Şafak Şimşek katıldı.
Otobüsten, çekiciye, traktörden, binek araca kadar çok geniş yelpazede hizmet verdiklerini ifade eden Mertur Otomotiv ve Taşımacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Albayrak, sektörün lideri olduklarını belirtti. Albayrak, firmalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Araç taşıma sektöründe çeyrek asırdır müşteri odaklı hizmet veren kurumsal bir firmadır. Toplam 325 bin metrekare açık-kapalı  alanı,  400’ü  aşkın çalışanı  ve 300 adet kendine ait aracı ile araç taşıma sektöründe pazar payı lideridir. Şekerpınar ve Derince’de yerleşik toplam 100 bin m2’lik 6 adet deposunda başta otomotiv, olmak üzere çeşitli sektörlere de  başarıyla depolama hizmeti veren Mertur, aynı zamanda müşteri lokasyonlarından araçları alarak kendi lokasyonlarında bulunan depolarına  özmal tır filosu ile araç taşıma ve bu depolarda uzman personelleriyle PDI hizmetleri sunmaktadır.”
Koluman Motorlu Araçlar Kamyon Satış Müdürü Aytekin Yeşil, teslimatla ilgili olarak, ''Araç taşıma sektörünün öncü firmalarından Mertur'un yeni araç yatırımında Mercedes Benz ve Koluman'ı tercih etmesi bizim için oldukça önemliydi. Bu vesileyle Mertur ile çalışmaktan onur ve gurur duyduk.  Bundan sonraki özellikle Euro 6 yeni motor araç yatırımlarında da yine birlikte çalışmayı temenni ederiz'' şeklinde konuştu.

 

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