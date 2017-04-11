UPS'e 'Mükemmel Müşteri Deneyimi Ödülü'

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11 Nisan 2017, 15:13

UPS, lojistik sektöründe müşteri deneyimini en iyi yöneten marka seçilerek,''Mükemmel Müşteri Deneyimi Ödülü''nü aldı.

Şikayetvar.com’un düzenlediği Müşteri Deneyim Endeksi’nde UPS, lojistik sektöründe müşteri deneyimini en iyi yöneten marka seçildi. Şikayetvar.com, Türkiye'nin en büyük müşteri şikayet platformu olmakla beraber, alışveriş yaparken tüketiciler tarafından güvenilir markalar için referans olarak kullanılıyor.

“Müşterilerimiz ve onların memnuniyeti UPS için çok önemli bu yüzden bu ödülü almaktan dolayı büyük bir gurur duyuyoruz.” diyen UPS Türkiye Genel Müdürü Ufku Akaltan sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu endeks ile müşterilerimizin gözünden UPS’in nasıl göründüğünü öğrenme fırsatını yakalamış olduk ve mümkün olan en iyi müşteri deneyimini sağlamak için çaba sarfetmeye devam edeceğiz.''

UPS, Point Hotel Barbaros'taki Müşteri Deneyimi Zirvesi sırasında düzenlenen ödül töreni ile Mükemmel Müşteri Deneyimi Ödülü’nün sahibi oldu. Endeks, müşteri memnuniyeti seviyeleri ve müşterilerden gelen teşekkür bildirimleri gibi kriterleri değerlendiren 400.000'den fazla tüketici anketi kullanılıyor.







