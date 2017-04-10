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Netlog, filosuna 10 adet Scania R450 çekici ekledi

Netlog, filosuna 10 adet Scania R450 çekici ekledi

Tarih 10 Nisan 2017, 20:18

Türkiye'nin önde gelen lojistik ve taşımacılık firmaları arasında yer alan Netlog, araç filosunu Scania R450 çekicilerle güçlendirdi.

Bünyesinde uluslararası kara, deniz ve hava taşımacılık konularında Türkiye'nin öncü taşımacılık firmalarından Intercombi Uluslararası Taşımacılık ve Soğuk Zincir Lojistik şirketi Polar Express şirketlerini bulunduran Netlog Lojistik, 800’ün üzerinde araçtan oluşan filosuna 10 adet Scania R 450 çekici ekledi.

Netlog’a, yeni Scania araçları firmanın Hadımköy tesislerinde düzenlenen törenle teslim edildi. Törene Netlog Lojistik Grup Araç ve Teknik Destek Genel Müdürü Ali İstanbullu, Netlog Ağır Ticari Bakım Müdürü Erdal Mantaroğlu, Doğuş Otomotiv Scania Servis Müdürü Gökhan Altun, Scania Bölge Yöneticileri Volkan Kahya ve Ali Süner katıldı.

“Operasyonlar kesintisiz devam etmeli”

Yeni Scaniaları teslim alan Netlog Lojistik Grup Araç ve Teknik Destek Genel Müdürü Ali İstanbullu sürekli büyüme odaklı bir firma olduklarını belirterek “Hedefimiz Türkiye’de ve Avrupa’da pazarımızı daha da büyütmek. Sorunsuz ve zamanında teslimatlar gerçekleştirmek öncelikli işimiz. Araçlarımızın kesintisiz ve arızasız yolda olmalarını istiyoruz bu nedenle parça bulunabilirlik ve servis süreleri bizim için oldukça önemli. Filomuzda 700’den fazla çekici araç var. Scania’yı filomuza ilk kez dahil ediyoruz. Scania’yı tercih etme nedenimiz yüksek kalitede sorunsuz bir araç olması, parça bulunabilirliği ve geniş servis ağı. İş birliğimizin devam edeceğini ümit ediyoruz.” dedi.

“Verimlilik için sürücü eğitimleri de vereceğiz”

Doğuş Otomotiv Scania Servis Müdürü Gökhan Altun ise, Türkiye’nin en büyük taşımacılık firmalarından biri olan Netlog ile gerçekleştirdikleri bu işbirliğinden duydukları mutluluğu belirtirken “Teslimatını gerçekleştirdiğimiz araçlarımızı daha verimli kullanmaları için sürücülere yerinde eğitimler vereceğiz. Böylelikle araçlarımızın yüksek verimliliğini daha iyi anlatabileceğiz.” açıklamasında bulundu.

 

 

 

 

 

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