Mutlu Akü, geleceğin teknolojisi Lityum İyon aküyü sundu

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10 Nisan 2017, 20:11

Mutlu Akü, yoğun AR-GE çalışmaları sonunda hibrit araçlar için özel olarak geliştirilen Lityum İyon akülerini de ilk kez beğeniye sundu.

Mutlu Akü, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Automechanika İstanbul’da yeni ürünlerini sektör profesyonelleri ve katılımcılarla buluşturdu.

Standında SFB teknolojisinden, Start-Stop AGM ve EFB teknolojisine, ağır hizmet akülerinden, Marin akülerine kadar geniş ürün gamını tanıtan Mutlu Akü, sektörünün bu günkü trendlerini ve geleceği ile ilgili öngörülerini katılımcılarla paylaştı.

Lityum- İyon Akülerle daha fazla enerji

Mutlu Akü’nün Automechanika’daki yıldızı ise, Türkiye’de ilk kez beğeniye sunduğu Lityum-İyon akü oldu. Mutlu Akü’nün Tuzla’daki üretim tesislerinde bulunan AR-GE Merkezi’nde geliştirilen Lityum-İyon akü, dünya genelinde her geçen gün daha fazla tercih edilen hibrit araçlar için geliştirildi. Standart akülere oranla enerji yoğunluğu daha fazla olan Lityum-İyon aküler, bu sayede daha düşük hacme ve daha az ağırlığa rağmen, standart akülerden daha fazla enerji depolayabiliyor. Lityum iyon aküler kurşun asit akülere göre daha uzun ömre sahip.

Sadece hibrit otomobillerde değil, ev tipi enerji depolama, yenilenebilir enerji, UPS, Telekom ve forklift gibi endüstriyel sektörde yer alan araçlarda da kullanılan Lityum iyon aküler, karbon emisyonunu azaltmayı hedefleyen araçlarda kullanıldığı için de çevre dostu olarak kabul ediliyor.

Gelişen Lityum-İyon akü pazarı

Dünya genelinde çevre dostu olmaları ve daha az fosil yakıt tüketimleri nedeniyle hibrit araç teknolojisine talebin arttığını, bunun da araç üreticilerinin lityum-iyon akülere olan talebini de artırdığını söyleyen Mutlu Akü CEO’su Göksel Paker, “Hali hazırda lityum-iyon akülerin, standart kurşun asit akülere göre maliyeti daha yüksek. Ancak dünyada hibrit araç teknolojisine olan talebin artmasıyla, fiyatlarının düşeceğini düşünüyoruz. Performansı ve uzun ömürleri dikkate alındığında, önümüzdeki dönemlerde daha rekabetçi bir fiyat oluşacaktır” diye konuştu.

Mutlu Akü olarak, araç üreticileri ile birlikte yenilikçi araçlarda bu akülerin kullanılması için çalışıldığını belirten Paker, Mutlu Akü’nün lityum-iyon akülerin geliştirilmesi için yoğun AR-GE çalışmalarının yürütüldüğünü, konusunda uzman mühendisleri de bünyesine kattığını ifade etti. Paker, Mutlu Akü’nün 2020 hedef ve vizyonlarına göre, lityum-iyon akülerin, bugünkü Start-Stop sistemleri gibi önümüzdeki yıllar içinde daha yaygın hale geleceğini, gelişen pazar talebine göre bu payın 2020 sonrasında artacağını öngördüklerini söyledi.

“Hedef Türkiye’nin Start-Stop akülerin üretim merkezi olması”

Mutlu Akü’nün 2020 hedefleriyle ilgili de bilgi veren Mutlu Akü CEO’su Göksel Paker, “4 kıtada 70’ten fazla ülkeye ihracat yaparak ülkemize ekonomik katkı sağlamaktayız. Daha geniş coğrafyalara hizmet vermeyi hedefliyoruz. Yeni teknolojilere yatırım yapmaya devam ederken, Start-Stop araçlar için özel üretilmiş Start-Stop akülerin üretim merkezi olacağız” dedi. Premium ürünlerle faaliyet gösterdikleri her ülkede daha fazla tercih edilmeyi hedeflediklerini söyleyen Paker ”Hedeflerimiz büyük ama bunları yapabilecek güçteyiz. 75’inci yılımızda Türkiye pazarında liderliğini sürdüren, iş yapış şekliyle lider, çevre ve topluma saygılı, tercih edilen, yenilikçi bir şirket olmayı hedefliyoruz” dedi.

