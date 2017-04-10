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TEMSA'dan Yedek Parça Çalıştayı
10 Nisan 2017, 19:08
TEMSA'nın ilk kez düzenlediği Yedek Parça Çalıştayı'nda firmanın pazardaki yeri, 2017 hedefleri, yedek parça sürecindeki bilgi ve kavramlar ile servis performans sistemine ilişkin paylaşımlar yapıldı.
TEMSA, her süreçte müşterilerinin yanında olmaya devam ediyor. TEMSA, satış sonrası hizmetlere yönelik olarak, yetkili servis yedek parça sorumlularının katıldığı ‘Yedek Parça Çalıştayı’ düzenledi. İlk kez düzenlenen çalıştayda katılımcılara, TEMSA organizasyonunda aldıkları yerin ve yarattıkları değerin önemi vurgulandı.
Çalıştaya farklı lokasyonlardaki yetkili servislerde çalışan yedek parça sorumluları davet edilerek birbirleri ile tanışma imkanı sağlandı. Çalıştayda katılımcılara, TEMSA’nın pazardaki yeri, 2017 hedefleri, yedek parça sürecindeki bilgi ve kavramlar ile Servis Performans Sistemi kapsamındaki yedek parça kriterleri anlatıldı.
Çalıştayda ayrıca, ‘Yurtiçi Satış Süreci’, ‘Stok Planlama Süreci’, ‘Satınalma Süreci’ ve ‘Online Sistemlerin İşleyiş Süreci’ konu başlıklarında sunumlar yapıldı. Soru-cevaplarla kavramların anlaşılması sağlandı.
Çalıştay kapsamında düzenlenen ve katılımın zorunlu olduğu eğitimlerin ardından, 61 yedek parça sorumlusuna sertifikaları verildi. Düzenlenen fabrika gezisinde ise katılımcılar, TEMSA’nın üretim süreçlerine yakından tanıklık etme olanağı buldular.
Çalıştay sonunda, Servis Performans Sistemine göre belirlenen 2016 yılının yedek parça sorumlularının ‘En’leri açıklandı. Seçilenlere CarrefourSa’dan alışveriş çeki ve TEMSA logolu yelek hediye edildi.
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