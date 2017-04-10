TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Kampanyalar

Continental'den Yaz Kampanyası

Continental'den Yaz Kampanyası

Tarih 10 Nisan 2017, 19:03

Continental, araçlarını yaza hazırlayan sürücülere, 30 Haziran 2017 tarihine kadar ''Maximum kartla peşin fiyatına 8 taksit fırsatı'' sunuyor.

Continental, yaz döneminde lastiklerini değiştirmek isteyen sürücülere özel kampanyasını hayata geçiriyor. 30 Haziran 2017 tarihine kadar, kampanyaya katılan Continental yetkili satıcılarından lastiklerini Maximum Kart ile satın alan tüketicileri peşin fiyatına 8 ay taksit fırsatı bekliyor.

Continental’den lastikleriniz için özel saklama hizmeti

Mevsimine uygun lastik kullanımının hem bireysel hem toplam trafik güvenliğinin sağlanması için öneminin altını çizen Continental, güvenlikle birlikte bu uygulamanın sürüş konforunu da artıracağını vurguluyor. Dönemsel olarak değiştirilen lastikler ile ilgili kullanıcılarına Lastik Saklama Hizmeti sunan Continental, konusunda uzman ve donanımlı Continental yetkili satıcılarında uygun koşullarda ve güvenle lastiklerini değiştiren sürücülerin, bir sonraki sezona kadar 4 lastiğini saklıyor.
Bu hizmeti veren Continental yetkili satıcıları, lastikleri saklamadan önce gerekli analizleri yaparak bir sonraki kullanım dönemi için tüketicilerini bilgilendiriyor.

Daha sonra biri araç sahibinde diğeri ise özel paketlenmiş olarak lastiklerin üzerinde kalacak şekilde araç sahiplerinin ismine özel lastik saklama etiketleri oluşturuluyor ve bir sonraki dönemde teslim edilmek üzere güvenle saklanıyor.

Lastiklerinin durumlarıyla ilgili detaylı bilgiye sahip olan tüketiciler üst seviyede montaj hizmeti de alabiliyor.

 

 

 

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Kampanyalar

Citroën bakım günlerinde yüzde 20 indirim fırsatı

 Citroën bakım günlerinde yüzde 20 indirim fırsatı Citroën, 15 Nisan 2017'ye kadar araçlarını yetkili servislere getiren otomobil sahiplerine, belirli ampul, sile...

Renault ve Dacia'da bahar servis kampanyası

 Renault ve Dacia'da bahar servis kampanyası Renault, 15 Nisan 2017'ye kadar tüm Renault ve Dacia araçları kapsayan 'Bahar Servis Kampanyası' düzenl...

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Var olmayı sürdürmek

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar
TASIYANLAR SAYI 205

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x