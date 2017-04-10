Continental'den Yaz Kampanyası

Anasayfa » Kampanyalar

10 Nisan 2017, 19:03

Continental, araçlarını yaza hazırlayan sürücülere, 30 Haziran 2017 tarihine kadar ''Maximum kartla peşin fiyatına 8 taksit fırsatı'' sunuyor.



Continental, yaz döneminde lastiklerini değiştirmek isteyen sürücülere özel kampanyasını hayata geçiriyor. 30 Haziran 2017 tarihine kadar, kampanyaya katılan Continental yetkili satıcılarından lastiklerini Maximum Kart ile satın alan tüketicileri peşin fiyatına 8 ay taksit fırsatı bekliyor.

Continental’den lastikleriniz için özel saklama hizmeti

Mevsimine uygun lastik kullanımının hem bireysel hem toplam trafik güvenliğinin sağlanması için öneminin altını çizen Continental, güvenlikle birlikte bu uygulamanın sürüş konforunu da artıracağını vurguluyor. Dönemsel olarak değiştirilen lastikler ile ilgili kullanıcılarına Lastik Saklama Hizmeti sunan Continental, konusunda uzman ve donanımlı Continental yetkili satıcılarında uygun koşullarda ve güvenle lastiklerini değiştiren sürücülerin, bir sonraki sezona kadar 4 lastiğini saklıyor.

Bu hizmeti veren Continental yetkili satıcıları, lastikleri saklamadan önce gerekli analizleri yaparak bir sonraki kullanım dönemi için tüketicilerini bilgilendiriyor.

Daha sonra biri araç sahibinde diğeri ise özel paketlenmiş olarak lastiklerin üzerinde kalacak şekilde araç sahiplerinin ismine özel lastik saklama etiketleri oluşturuluyor ve bir sonraki dönemde teslim edilmek üzere güvenle saklanıyor.

Lastiklerinin durumlarıyla ilgili detaylı bilgiye sahip olan tüketiciler üst seviyede montaj hizmeti de alabiliyor.